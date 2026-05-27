La selección de futbol de la República Democrática del Congo permanece aislada en Bélgica como parte de las medidas preventivas ante el brote de ébola y su participación en el Mundial 2026.

David Kershenobich, secretario de Salud, detalló que el aislamiento de la selección del Congo busca garantizar que el equipo esté libre de ébola, así como brindar tranquilidad sanitaria en torno al torneo.

David Kershenobich, secretario de Salud, dan el informe de la situación mundial del brote de ébola (GALO CAÑAS/CUARTOSCURO.COM / Administrador Prueba)

Revelan que Selección del Congo está aislada en Bélgica ante brote de ébola y Mundial 2026

Ante el crecimiento de casos de ébola en el Congo, su selección de futbol permanece aislada en Bélgica para evitar contagios y se puedan presentar a sus partidos en el Mundial 2026.

En entrevista con López-Dóriga, David Kershenobich detalló que el equipo del Congo está cumpliendo un periodo de aislamiento de 21 días en territorio belga antes de viajar a México.

Respecto a los visitantes que arriben a México desde esa región, el secretario de Salud señaló que el gobierno mexicano ha instalado filtros sanitarios en aeropuertos internacionales para evitar la propagación del ébola.

Estos filtros incluyen la toma de temperatura, cuestionarios de riesgo para identificar el origen de los visitantes y una vigilancia epidemiológica activa para cualquier persona proveniente de regiones afectadas.