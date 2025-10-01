Sebastián Córdova atraviesa semanas clave para su futuro. Podría seguir en Tigres, pues le ofrecieron una renovación o, como agente libre, podría llegar a uno de 2 grandes que están interesados.

Hace unos años, Sebastián Córdova era uno de los mayores prospectos que había en la Liga MX. Ahora, ha perdido protagonismo y no ha dejado las mejores sensaciones en Tigres.

El delantero pasó toda su iniciación en la cantera del América, aunque fue cedido al Oaxaca y al Necaxa, fue en el nido que destacó. Incluso parecía que se iría a Europa.

No fue así, se dice que llegó a tener ofertas, pero la que sí tomó fue la Tigres en 2022, seguramente seducido por una gran sueldo. Ahora, podríamos verlo en otro equipo y tal vez, mostrar su mejor versión.

Sebastián Córdova sigue sin renovar con Tigres y ya hay 2 grandes que lo quieren como agente libre

Con información de Fer Esquivel, Sebastián Córdova tiene 2 opciones: salir de Tigres o la posibilidad de ir a un grande de la Liga MX.

Resulta que la directiva de Tigres le ofreció una renovación a Sebastián Córdova de 3 años (2028), sin embargo, no cuenta con muchas mejores en su contrato actual.

El acuerdo entre ambas partes termina el último día del 2025, por lo que en 2026, el delantero ya sería agente libre. La fuente no dice los grandes que quieren sus servicios, otros que se sumaron a la pelea son Mazatlán y Juárez.

Los números de Sebastían Córdova con Tigres en esta temporada

Sin duda, esta temporada de Sebastián Córdova con Tigres no ha sido nada buena. En 11 Jornadas, apenas ha participado en 6 partidos y uno como titular.

Por lo que podría ser un indicio de que la salida de Sebastián Córdova de Tigres es inminente. En 147 minutos, no ha logrado dar una asistencia ni un gol. Su fuerte que es crear peligro tampoco se ha visto.