Este domingo 28 de septiembre finalizó la Jornada 11 del Apertura 2025 con el partido de Tijuana vs Cruz Azul y con ello quedaron definidas las nuevas posiciones en el atabal general de los equipos de la Liga MX.

Con la finalización de la onceava fecha del Apertura 2025 y sin partidos pendientes en la Liga MX, la tabla general sufrió algunas modificaciones entre ellas la del liderato del torneo.

Cruz Azul que se mantenía como el único equipo invicto del torneo, perdió 2-0 en su visita a Tijuana por lo que cayó algunos lugares en la clasificación perdiendo así el liderato general.

Tabla de posiciones de la Liga MX: Así marchan los equipos tras la Jornada 11 del Apertura 2025

Cruz Azul que había mantenido el liderato del torneo por dos fechas consecutivas y que era el único equipo invicto del Apertura 2025, cayó ante Tijuana por lo que cayó hasta el cuarto lugar de la tabla general de la Liga MX.

Con la Jornada 11 ya finalizada, Toluca escaló a la cima de la tabla general tras su victoria del fin de semana ante Mazatlán, los Diablos siguen dando pasos firmes en la búsqueda del bicampeonato del futbol mexicano.

Por el otro lado, Puebla sigue sin poder levantarse en lo que va del torneo y se mantiene en el fondo de la tabla general con apenas 5 puntos producto de 1 victoria y 2 empates.

Tabla de posiciones de la Liga MX:

Toluca | 25 puntos Monterrey | 25 puntos América | 24 puntos Cruz Azul | 24 puntos Tigres | 22 puntos Tijuana | 19 puntos FC Juárez | 18 puntos Pachuca | 17 puntos Chivas | 14 puntos Pumas | 13 puntos León | 12 puntos Atlético de San Luis | 10 puntos Santos | 10 puntos Atlas | 10 puntos Necaxa | 9 puntos Mazatlán | 8 puntos Querétaro | 8 puntos Puebla | 5 puntos

¿Cuándo se jugará la Jornada 12 del torneo Apertura 2025 en la Liga MX?

La Jornada 12 del torneo Apertura 2025 de la Liga MX dará inicio a partir del próximo viernes 3 de octubre con tres partidos por disputarse ese día: Necaxa vs Pachuca, Mazatlán vs Atlético de San Luis y Atlas vs FC Juárez.

Para el sábado 4 de octubre uno de los partidos más atractivos será el Tigres vs Cruz Azul, dos de los equipos que pelean en la parte alta de la tabla general pero también se disputarán: el Querétaro vs Puebla, León vs Toluca y América vs Santos.

La jornada finalizará el domingo 5 de octubre con dos partidos atractivos, el Pumas vs Chivas y el Tijuana vs Monterrey, posterior a ese día habrá pausa en el futbol mexicano por fecha FIFA.