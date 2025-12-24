Deportivo Toluca ya le escribió su carta a Santa Claus y está a nada de que su deseo se haga realidad: comprar a Sebastián Córdova. El extremo mexicano no entró en los planes de Tigres para el Clausura 2026 y Antonio Mohamed rescataría su carrera en uno de los grandes ‘bombazos’ de la Liga MX.

Sebastián Córdova acaparó las portadas deportivas luego de que Tigres lo hiciera a un costado, incluso lo dejó fuera de la final de vuelta ante Deportivo Toluca, pero es justo su rival en la gran final quien le abrirá la puerta para continuar su carrera en la Liga MX.

Córdova tendrá un nuevo reto en su carrera, de la mano de Antonio Mohamed, quien le dará la confianza que tanto ha buscado luego de un torneo muy irregular en el que sólo disputó seis partidos en el torneo Apertura 2025.

¿Sebastián Córdova a Toluca? Esto es lo qué sabemos

De acuerdo a información de César Luis Merlo, Sebastián Córdova está a una firma de convertirse en nuevo jugador de Club Deportivo Toluca. El extremo mexicano dejó Tigres y como agente libre se unió al bicampeón de la Liga MX.

La fuente indicó que las negociaciones están avanzadas por lo que es cuestión de tiempo para que se oficialice la llegada de Sebastián Córdova a Deportivo Toluca.

Números de Sebastián Córdova en Tigres

Sebastián Córdova ha tenido una carrera de claroscuros en la Liga MX. Se formó en las inferiores de Club América, después pasó por Alebrijes y Necaxa en busca de la consolidación en primera división.

En América tuvo grandes momentos que lo colocaron en el radar europeo, pero no dio el salto al Viejo Continente; en cambio, fichó por Tigres en enero del 2022.

En Tigres jugó 159 partidos, marcó 24 goles y dio 18 asistencias.