Fernando Gorriarán y su esposa han recibido una terrible noticia. En redes sociales anunciaron la pérdida de su bebé y el mundo de Tigres está de luto.

La esposa de Fernando Gorriarán realizó una publicación que dejó tristes a todos. Pero primero veamos la historia del jugador de Tigres con su pareja.

Nanim Huvatt y Gorriarán llevan un tiempo de novios. Pero en diciembre de 2024 anunciaron su compromiso con un video. El futbolista planeó una pedida con un mensaje de luces.

A Huvatt le cayó de sorpresa, y aceptó la propuesta. Más tarde, en junio de este 2025 se casaron en una boda con muchos, muchos invitados. Ahora, unos meses más tarde, les cayó la pésima noticia.

Luto en Tigres: Fernando Gorriarán y su esposa revelan la pérdida de su bebé

A través de la cuenta de Instagram de Nanim Huvatt, esposa de Fernando Gorriarán, específicamente en las historias de sus mejores amigos dejó este mensaje.

“La ilusión de tenerte, después de tanto soñarte, superó todo lo que algún día pude imaginar. Nos llenaste de ilusión, de sueños y de un amor tan grande que nunca pensamos que existiera. Te llevo en cada latido, en cada suspiro y en cada lágrima, pero sobre todo en cada sonrisa que intentaré dar a partir de ahora. Gracias por elegirme, aunque haya sido solo por un instante. Me dejaste la enseñanza más grande: lo inmenso y eterno que puede sentirse el amor. Descansa en paz, mi pequeño ángel. Te prometo que nunca voy a olvidarte y que siempre tendrás un lugar en mi vida y en mi alma", publicó Nanim Huvatt.

Luego el futbolista de Tigres resposteó con lo siguiente: “Como una y otra vez, nos vamos a levantar y volver a intentarlo mami. Te amo guerrera”.

Luto en Tigres: Fernando Gorriarán y su esposa revelan la pérdida de su bebé

¿Quién es la esposa de Fernando Gorriarán? Fue la que reveló la pérdida de su bebé

Se tiene poca información sobre Nanim Huvatt. Sin embargo, se sabe que es uruguaya como el futbolista de Tigres, Fernando Gorriarán. Además es cantante, pues en un video dice que se casó con una de sus canciones.

También se mantiene activa en redes sociales, pero no se dedica a eso.