Una nueva polémica ha salido a la luz en Monterrey, luego de que se acusara abiertamente a un futbolista de Club Tigres de tener una relación con la expareja de Martín Demichelis.

Tras su salida de Rayados de Monterrey, Martín Demichelis se separó de Evangelina Anderson, con quien tuvo tres hijos y que ahora es vinculada con un futbolista de Club Tigres.

De acuerdo con medios argentinos, se vio a la ex de Demichelis paseando con un misterioso hombre en una plaza comercial y al investigar se trataba de uno de los dirigidos por Guido Pizarro.

Acusan a jugador de Tigres de tener relación con la ex de Demichelis

El futbolista de Club Tigres que fue vinculado con Evangelina Anderson, expareja de Martín Demichelis, es Juan Sánchez Purata con quien se le vio paseando en una plaza.

En información compartida por La Nación y el programa LAM, ambos estuvieron compartiendo tiempo juntos: “Evangelina estuvo en ese shopping con este señor entre tres y cuatro horas,y que se paseaba por todos lados. En un momento estuvo de la mano con este señor y se fueron juntos en una Jeep colorada. En un momento de toda la ida y la vuelta, existieron caricias“.

La prensa argentina se encargó de investigar quien era el hombre que acompañó a la actriz hasta que dieron con el nombre del jugador de Tigres: “Se llama Juanjo Purata, tiene 27 años. Es mexicano, es defensor de Tigres, que es uno de los equipos más importantes actualmente. Juega en la selección mexicana”.

Hasta el momento, ninguno de los dos ha hecho oficial la relación, pero ambos se siguen en redes sociales y el futbolista mexicano suele dejar likes en las publicaciones de la argentina.

Juan José Purata (Daniel Jiménez)

¿Desde cuándo se separó Demichelis de su expareja?

Evangelina Anderson anunció su separación de Martín Demichelis en agosto del 2025, poniendo fin a más de 18 años de relación en la que tuvieron tres hijos.

La ex de Demichelis explicó que la separación se dio en buenos términos, aunque la prensa argentina especula que hubo una infidelidad por parte del técnico durante su estadía en México.