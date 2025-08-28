El futuro de Sebastián Cáceres en América está por definirse. Y es que hace unos días llegó a las oficinas de Coapa una oferta desde Europa por el defensa central uruguayo, que, inicialmente, la directiva de las Águilas consideró baja, por lo que decidió hacer una contraoferta.

Dicho esto, en los próximos días esperan en el Nido la respuesta de Ipswich Town, equipo de la Premiership de Inglaterra que quiere tener entre sus filas a Sebastián Cáceres, pero para ello, tendrán que abonar a las arcas de América una suma mayor a la que pusieron sobre la mesa de inicio.

Cabe recordar que el tiempo ya es fundamental a estas alturas para la operación debido a que el cierre del mercado internacional es el próximo lunes, así que Ipswich Town tiene solamente unos días para determinar si aceptan las condiciones de los Millonetas o desisten en su intento por llevarse a Cáceres.

América podría ir por un bombazo si sale Sebastián Cáceres

Aproximadamente 8 millones de dólares esperarían en América por Sebastián Cáceres y con ello, se combinarían dos factores para que la directiva crema contemple ir por un bombazo con el que cierren el mercado de pases.

De entrada, la salida de Sebastián Cáceres de América podría liberar una plaza de no formado en México y además, ingresarían fondos para que tengan la posibilidad de ir por un bombazo más, por lo que la negociación podría ser no del todo negativa en el Nido.

Por si fuera poco, el plantel azulcrema tiene una cantidad considerable de defensas centrales para cubrir la eventual baja de Cáceres, quien en caso de salir, dejaría el club tras cinco años y un tricampeonato en la bolsa.

El reglamento de la Liga MX respalda a América para ir por otro refuerzo

Es importante recalcar que el reglamento de la Liga MX respaldaría a América en caso de que Sebastián Cáceres salga y ellos decidan ir por un nuevo refuerzo. Incluso, su margen sería hasta el próximo 12 de septiembre, con lo que ganarían un par de semanas más para fichar.

El reglamento de la Liga MX estipula que “el jugador sustituto podrá haber estado registrado en el torneo en curso con otro club”, esto en caso de que América quiera un bombazo del futbol mexicano si Cáceres emigra a la Segunda División de Inglaterra.

De tal forma, el cierre de mercado apunta a tener novedades en América, que busca tener una plantilla suficientemente competitiva para pelear por el título del torneo Apertura 2025 de la Liga MX.