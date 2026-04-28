LAFC vs Toluca juegan el partido de ida de las semifinales de la Concachampions 2026, el miércoles 29 de abril de 2026 y el pronóstico es victoria 2-1 de los angelinos.

Conoce en esta nota las posibles alineaciones del partido, LAFC vs Toluca.

LAFC vs Toluca: Pronóstico del partido de Concachampions 2026

El pronóstico en el partido de ida de las semifinales de la Concachampions 2026, es triunfo de LAFC 2-1 ante Toluca.

Pronóstico: LAFC 2-1 Toluca

LAFC vs Toluca: Posibles alineaciones del partido de Concachampions 2026

A continuación te compartimos las posibles alineaciones del partido, LAFC vs Toluca, como parte de la Concachampions 2026.

LAFC

Portero: Hugo Lloris

Defensas: Ryan Hollingshead, Nkosi Tafari, Ryan Porteous y Diego Palencia

Mediocampistas: Marco Delgado, Timothy Tillman, Denis Bouanga, Nathan Ordaz y Tyler Boyd

Delantero: Heung-min Son

Toluca

Portero: Hugo González

Defensas: Diego Barbosa, Antonio Briseño, Luan García, Mauricio Isaís

Mediocampistas: Víctor Arteaga, Fernando Arce, Franco Romero

Delanteros: Sebastián Córdova, Alexis Vega, Paulinho

LAFC vs Cruz Azul: Pronóstico y posibles alineaciones del partido de Concachampions 2026. (DARRYL DYCK / AP)

LAFC vs Toluca: A qué hora y dónde ver el partido de la Concachampions 2026

El miércoles 29 de abril de 2026 se jugará el partido de ida de los semifinales de la Concachampions 2026, LAFC vs Toluca, en punto de las 20:30 horas.

El partido LAFC vs Toluca se podrá ver en la plataforma FOX One, este miércoles 29 de abril de 2026.

Partido: LAFC vs Toluca

Fase: Ida semifinales

Torneo: Concachampions 2026

Fecha: Miércoles 29 de abril de 2026

Horario: 20:30 horas, tiempo del centro de México

Sede: Banc of California Stadium

Transmisión: FOX One

¿Cómo llegaron LAFC y Toluca a semifinales de la Concachampions 2026?

LAFC eliminó a Cruz Azul en cuartos de final de la Concachampions 2026, y está listo para retar a Toluca en busca del pase a la final del torneo.

Toluca, por su parte, acabó con las esperanzas de LA Galaxy en la Concachampions 2026.



