LAFC vs Toluca juegan el partido de ida de las semifinales de la Concachampions 2026, el miércoles 29 de abril de 2026 y el pronóstico es victoria 2-1 de los angelinos.
Conoce en esta nota las posibles alineaciones del partido, LAFC vs Toluca.
LAFC vs Toluca: Pronóstico del partido de Concachampions 2026
El pronóstico en el partido de ida de las semifinales de la Concachampions 2026, es triunfo de LAFC 2-1 ante Toluca.
- Pronóstico: LAFC 2-1 Toluca
LAFC vs Toluca: Posibles alineaciones del partido de Concachampions 2026
A continuación te compartimos las posibles alineaciones del partido, LAFC vs Toluca, como parte de la Concachampions 2026.
LAFC
- Portero: Hugo Lloris
- Defensas: Ryan Hollingshead, Nkosi Tafari, Ryan Porteous y Diego Palencia
- Mediocampistas: Marco Delgado, Timothy Tillman, Denis Bouanga, Nathan Ordaz y Tyler Boyd
- Delantero: Heung-min Son
Toluca
- Portero: Hugo González
- Defensas: Diego Barbosa, Antonio Briseño, Luan García, Mauricio Isaís
- Mediocampistas: Víctor Arteaga, Fernando Arce, Franco Romero
- Delanteros: Sebastián Córdova, Alexis Vega, Paulinho
LAFC vs Toluca: A qué hora y dónde ver el partido de la Concachampions 2026
El miércoles 29 de abril de 2026 se jugará el partido de ida de los semifinales de la Concachampions 2026, LAFC vs Toluca, en punto de las 20:30 horas.
El partido LAFC vs Toluca se podrá ver en la plataforma FOX One, este miércoles 29 de abril de 2026.
- Partido: LAFC vs Toluca
- Fase: Ida semifinales
- Torneo: Concachampions 2026
- Fecha: Miércoles 29 de abril de 2026
- Horario: 20:30 horas, tiempo del centro de México
- Sede: Banc of California Stadium
- Transmisión: FOX One
¿Cómo llegaron LAFC y Toluca a semifinales de la Concachampions 2026?
LAFC eliminó a Cruz Azul en cuartos de final de la Concachampions 2026, y está listo para retar a Toluca en busca del pase a la final del torneo.
Toluca, por su parte, acabó con las esperanzas de LA Galaxy en la Concachampions 2026.