Sebastián Cáceres, futbolista uruguayo de 26 años que llegó al América en el 2020, podría salir del equipo en este mercado de fichajes ante el interés que ha surgido desde Europa por su traspaso.

En días recientes, se dio a conocer que el Ipswich Town de Inglaterra es el equipo interesado por hacerse con Sebastián Cáceres en esta ventana de transferencias e incluso mandaron una primera oferta al América.

Aunque Santiago Baños, presidente de las Águilas, aseguró que esa primera oferta por parte del conjunto inglés no es en los parámetros que espera el equipo, en las últimas horas ha trascendido que el zaguero charrúa si querría salir del nido.

Sebastián Cáceres habría pedido al América facilitar su salida a Europa

De acuerdo a información compartida por el periodista César Luis Merlo, Sebastián Cáceres le habría pedido a la directiva del América que, si el Ipswich Town mejora la oferta por su fichaje, le ayuden a salir a Europa.

A pesar de que Sebastián Cáceres no está dispuesto a romper la buena relación que tiene con América, si les habría pedido que faciliten su salida al futbol europeo debido a que considera que ir al Ipswich Town de la segunda división inglesa sería un salto en su carrera.

🚨El América rechazó la oferta del Ipswich Town por Sebastián Cáceres. El 🇺🇾 ve con buenos 👀 irse. En el 📹, más detalles. pic.twitter.com/XwIZBF0Y9s — César Luis Merlo (@CLMerlo) August 23, 2025

Han sido varios los mercados de fichajes en los que surgen rumores sobre la posible salida del defensor uruguayo de las Águilas, pero esta ocasión su salida del nido luce más probable debido al interés del conjunto británico.

Santiago Baños asegura que Sebastián Cáceres no es indispensable para el América

En una conferencia de prensa en la cual América presentó a sus refuerzos para el Apertura 2025, Santiago Baños fue cuestionado sobre la posible salida de Sebastián Cáceres al Ipswich Town.

“Las puertas están abiertas de este club, para los jugadores que quieran salir, nadie es indispensable…”, contestó el presidente de las Águilas sobre los rumores de Sebastián Cáceres.

"NADIE ES INDISPENSABLE" 🗣️⚽🦅



Santiago Baños se expresa contundente sobre los rumores de Sebastián Cáceres y las ofertas que llegaron por el central uruguayo 🫡 pic.twitter.com/iB6RiVhyN1 — Claro Sports (@ClaroSports) August 22, 2025

Además, aprovechó para recalcar que la oferta que llegó por parte del Ipswich Town está por debajo que lo que América pretende por el traspaso de su jugador. Cabe recalcar que, de acuerdo a Transfermarkt, el valor del charrúa es de poco menos de 6 millones de dólares.