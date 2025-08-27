El cierre del mercado de pases a nivel internacional trajo para América una inesperada oferta por Sebastián Cáceres, defensa central uruguayo que fue buscado desde Europa dos veces en este periodo de transferencias, pero que no ha salido de Coapa debido a lo bajo de las ofertas.

Ipswich Town de la Premiership en Inglaterra fue el club que apareció dispuesto a llevarse a Sebastián Cáceres al futbol de Europa; sin embargo, la oferta que lanzó a América fue considerada baja y así lo compartió el propio presidente deportivo Santiago Baños.

“Por Cáceres llegó una oferta, pero no en los parámetros que esperamos por un jugador seleccionado que lleva mucho tiempo aquí. Hasta que no cierren las ligas en diferentes partes del mundo no podemos asegurar más salidas o entradas”, expresó el directivo americanista.

América le abre las puertas a Sebastián Cáceres para ir a Europa

Es importante señalar que en América no le cierran las puertas de Europa a Sebastián Cáceres y saben del anhelo del central uruguayo por ir a Inglaterra, por lo que a fin de satisfacer a todas las partes involucradas, han lanzado una contraoferta al conjunto de la Segunda División de Inglaterra.

En América esperan recibir no más de 10 millones de dólares por Sebastián Cáceres, pero sí una cantidad mayor a los 4 millones que inicialmente puso Ipswich Town para llevarse al charrúa a Europa. Si el conjunto ingles mejora la oferta y cumple con lo que en Coapa esperan, podrían despedirse del zaguero.

De tal forma, los siguientes días serán clave para esta negociación en el entendido de que el mercado de pases a nivel internacional cierra el próximo lunes 1 de septiembre, por lo que el margen de maniobra para Ipswich Town no es demasiado y deberán tomar una decisión inmediata respecto a la contraoferta americanista.

¿Que pasaría en América si Sebastián Cáceres causa baja por ir a Europa?

En caso de que América sufriera la baja de Sebastián Cáceres por irse a Europa, no buscarían a otro defensa central toda vez que el cuerpo técnico considera que es una posición que tienen perfectamente cubierta con jugadores tanto nacionales como extranjeros por el caso de Igor Lichnovsky.

Por la premura del cierre de mercado, sería difícil para América ir por un jugador más, así que es muy posible que, en caso de que Sebastián Cáceres cause baja para ir a Europa, en Coapa se queden como están y con eso se la jueguen el resto del semestre.

De tal forma, el futuro de Sebastián Cáceres está próximo a definirse. Inglaterra o Coapa, son las dos posibilidades para el central uruguayo que, ante todo, pondera la actividad a nueve meses de que inicie la Copa del Mundo.