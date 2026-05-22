Saúl Canelo Álvarez está en El Cairo, Egipto, donde presentará su pelea ante Christian Mbilli, boxeadores que ya tuvieron su primer cara a cara con las pirámides de Egipto como escenario.

Canelo compartió a través de historias en su cuenta de Instagram, el momento en el que tuvo su primer cara a cara con Christian Mbilli, rumbo a su pelea del 12 de septiembre. “First face-off#CaneloMbilli”, escribió el mexicano.

Canelo vs Mbilli pelearán en Arabia Saudita, pero ya están en plena campaña de promoción del duelo, y aprovecharon la atención mediática provocada por la batalla Oleksandr Usyk vs Rico Verhoeven para calentar su duelo.

Canelo compartió su primer cara a cara con Mbilli (Saul Alvarez)

Canelo vs Mbilli, promoción a tope de la pelea

Tras su primer cara a cara, Canelo y Mbilli protagonizarán este sábado 23 de mayo de 2026 una conferencia de prensa frente a las Pirámides de Giza, en El Cairo, Egipto.

Evento que marcará el inicio de la promoción para su combate del 12 de septiembre en Riad, Arabia Saudita, donde estará en juego el título mundial supermediano del CMB.

Próxima pelea de Canelo Álvarez (Especial)

¿Cuándo es la pelea de Canelo vs Mbilli?

Canelo Álvarez volverá al ring después de varios meses fuera de acción, y tras recuperarse de una lesión, listo para encontrarse el 12 de septiembre ante Christian Mbilli.

Canelo Álvarez, ex campeón indiscutido regresa a Riad con el título del CMB en la mira, luego de ver frenado su reinado de casi cinco años en el boxeo.

El combate marca un año desde el choque de Canelo con Terence Crawford en Las Vegas, que representó un duro revés para el mexicano.