Cruz Azul vs LAFC juegan en la vuelta de los cuartos de final de la Concachampions el martes 14 de abril a las 19 horas por FOX One.

Partido: Cruz Azul vs LAFC

Fase: Vuelta de cuartos de final

Torneo: Concachampions

Fecha: Martes 14 de abril de 2025

Horario: 19 horas, tiempo del centro de México

Sede: Estadio Cuauhtémoc

Transmisión: FOX One

Cruz Azul busca la remontada (Adrian Macias / Adrian Macias)

Cruz Azul vs LAFC: Hora para ver el partido de la Concachampions

El martes 14 de abril a las 19 horas se miden Cruz Azul vs LAFC, partido correspondiente a la vuelta de cuartos de final de la Concachampions.

Cruz Azul vs LAFC: Canal para ver el partido de la Concachampions

El partido Cruz Azul vs LAFC será transmitido por FOX One.

Partido: Cruz Azul vs LAFC

Fase: Vuelta de cuartos de final

Torneo: Concachampions

Fecha: Martes 14 de abril de 2025

Horario: 19 horas, tiempo del centro de México

Sede: Estadio Cuauhtémoc

Transmisión: FOX One

¿Cómo quedaron LAFC vs Cruz Azul en la ida de cuartos de final de la Concachampions?

Cruz Azul fue goleado 0-3 por LAFC en la ida de los cuartos de final de la Concachampions, así que buscará la remontada en el partido de vuelta.

Para avanzar a las semifinales de la Concachampions 2026 sobre LAFC, Cruz Azul necesita ganar el partido de vuelta por una diferencia de cuatro goles.