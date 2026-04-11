Cruz Azul vs LAFC juegan en la vuelta de los cuartos de final de la Concachampions el martes 14 de abril a las 19 horas por FOX One.
- Partido: Cruz Azul vs LAFC
- Fase: Vuelta de cuartos de final
- Torneo: Concachampions
- Fecha: Martes 14 de abril de 2025
- Horario: 19 horas, tiempo del centro de México
- Sede: Estadio Cuauhtémoc
- Transmisión: FOX One
Cruz Azul vs LAFC: Hora para ver el partido de la Concachampions
El martes 14 de abril a las 19 horas se miden Cruz Azul vs LAFC, partido correspondiente a la vuelta de cuartos de final de la Concachampions.
Cruz Azul vs LAFC: Canal para ver el partido de la Concachampions
El partido Cruz Azul vs LAFC será transmitido por FOX One.
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- Partido: Cruz Azul vs LAFC
- Fase: Vuelta de cuartos de final
- Torneo: Concachampions
- Fecha: Martes 14 de abril de 2025
- Horario: 19 horas, tiempo del centro de México
- Sede: Estadio Cuauhtémoc
- Transmisión: FOX One
¿Cómo quedaron LAFC vs Cruz Azul en la ida de cuartos de final de la Concachampions?
Cruz Azul fue goleado 0-3 por LAFC en la ida de los cuartos de final de la Concachampions, así que buscará la remontada en el partido de vuelta.
Para avanzar a las semifinales de la Concachampions 2026 sobre LAFC, Cruz Azul necesita ganar el partido de vuelta por una diferencia de cuatro goles.
- Ganar por 4+ goles clasifica directo a Cruz Azul a semifinales.
- Ganar 3-0 forza tiempos extra.
- Ganar 4-1, 5-2 elimina a Cruz Azul, por los goles de visitante de LAFC.
- Empate elimina a Cruz Azul.