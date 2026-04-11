América vs Nashville se enfrentan en la vuelta de los cuartos de final de la Concachampions 2026.

El partido es el martes 14 de abril de 2026 y será transmitido por Fox One a las 18 horas.

Partido: América vs Nashville

Fase: Vuelta de cuartos de final

Torneo: Concachampions 2026

Fecha: Martes 14 de abril de 2026

Horario: 21:30 horas, tiempo del centro de México

Sede: Estadio Banorte

Transmisión: Fox One

América vs Nashville SC: ¿Cuándo ver la vuelta los cuartos de final de la Concachampions 2026?

América vs Nashville SC juegan el martes 14 de abril como parte de los cuartos de final de la Concachampions 2026.

América vs Nashville SC: ¿Dónde ver la vuelta los cuartos de final de la Concachampions 2026?

El América vs Nashville SC se jugará a las 21:30 horas, tiempo del centro de México, y será transmitido por la plataforma Fox One.

Partido: América vs Nashville

Fase: Vuelta de cuartos de final

Torneo: Concachampions 2026

Fecha: Martes 14 de abril de 2026

Horario: 21:30 horas, tiempo del centro de México

Sede: Estadio Banorte

Transmisión: Fox One

Brian Rodríguez, delantero del América (Adrian Macias / Adrian Macias)

¿Cómo quedaron Nashville SC vs América en la ida de los cuartos de final de la Concachampions?

Nashville vs América empataron sin goles, por lo que el semifinalista de la Concachampions se definirá en la vuelta de cuartos de final.

¿Qué necesita el América para avanzar a las semifinales de la Concachampions?

América necesita ganar el partido de vuelta a Nashville por cualquier marcador para avanzar a las semifinales de la Concachampions.