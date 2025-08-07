Luego de quedar eliminados de la Leagues Cup 2025, Rayados de Monterrey ya se encuentra enfocado en el Apertura 2025 de la Liga MX y el club regio ya prepara un bombazo argentino que brilló en la MLS.

La directiva de Rayados tiene una plaza de extranjero libre tras la salida de Nelson Deossa al Real Betis y todo apunta que la “gran contratación” del equipo regiomontano sería un argentino que ya brilló en la liga estadounidense.

Se trata del atacante argentino de 25 años de edad, Julián Carranza, quien actualmente juega para el Feyenoord de los Países Bajos, pues diversos reportes aseguran que el club de la Liga MX intentará cerrar sus fichaje antes del cierre de contrataciones.

Julián Carranza pinta para ser la “gran contratación” de Rayados, no obstante, en la última temporada tuvo una discreta participación con el Feyenoord registrando cinco goles y una asistencia en 30 partidos, además de no lograr ningún título para su club.

Dicha situación provocaría que el club neerlandés quiera vender a Julián Carranza, por lo que estarían dispuestos a negociar con Rayados y el Rangers de Escocia, quienes son los otros interesados en hacerse de los servicios del jugador extranjero.

El valor del futbolista argentino ronda los 5 millones de euros, monto que sería una cifra accesible para el conjunto regiomontano, pues ya han mostrado su capacidad de pago al fichar a jugadores internacionales.

¿𝑳𝑨 𝑼́𝑵𝑰𝑪𝑨 𝑶𝑷𝑪𝑰𝑶́𝑵? Según @WillieGzz, Julián Carranza sería el refuerzo más viable para ser delantero de Rayados. pic.twitter.com/x8bZFHupaM — DLPTLV (@dlptlv) August 7, 2025

Cabe mencionar que Julián Carranza estuvo en equipos como Banfield, Inter Miami y Philadelphia Union, éstos últimos de la MLS, por lo que sería una apuesta interesante para el club de la Liga MX.

¿Cuándo es el próximo partido de Rayados de Monterrey?

Los Rayados de Monterrey seguirán con la actividad en la Liga MX tras concluir su participación en la Leagues Cup 2025.

Los regios visitarán al club León el próximo lunes 11 de agosto en punto de las 19:00 horas desde el Estadio Nou Camp.