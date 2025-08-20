Una puerta en la MLS se abrió para recibir a un DT mexicano, quien estaría muy cerca de dirigir a uno de los equipos top de la liga norteamericana.

El DT mexicano tuvo la oportunidad de volver a la Liga MX en el actual Apertura 2025, pero rechazó la posibilidad, pues ya entabló charlas con un equipo top de la MLS y no está dispuesto a dejar pasar la oportunidad.

El entrenador en cuestión tuvo la oportunidad de dirigir al Puebla ante la salida de Pablo Guede, quien dejó su cargo tras la dolorosa goleada en contra por marcador de 7-0 ante Club Tigres en la Liga MX.

Club Puebla tocó a su puerta, pero el estratega rechazó la propuesta por la MLS, ahora resta saber si la operación se concreta o se quedará como “el perro de las dos tortas”.

¿Quién es el DT mexicano que dirigiría a un equipo top de la MLS?

De acuerdo a información de Carlos Ponce de León, Ignacio Ambriz es el DT mexicano que está cerca de dirigir a un equipo top de la MLS.

“Tras cepillar a Guede, Puebla buscó a Nacho Ambriz como primera opción, pero el técnico les dio las gracias porque tiene en puerta un tremendo proyecto: está por cerrar su llegada a la MLS con un equipo competitivo”, señaló el periodista en su columna para Diario Récord.

Ignacio Ambriz volvería a escena fuera de territorio mexicano y probaría suerte, por primera vez, al mando de un equipo de la MLS.

Se espera que en los próximos días se revele el nombre del equipo de la Major League Soccer al que dirigirá el mexicano.

Ignacio Ambriz sumará a la MLS como su nuevo destino

Ignacio Ambriz ha protagonizado una interesante carrera desde los banquillos, acompañó a Javier Aguirre en su aventura por España, tanto en Osasuna como en Atlético de Madrid. Más tarde, decidió escribir su propia historia y ahora, el DT mexicano estaría cerca de dirigir a un equipo top de la MLS.

En su trayectoria, el DT mexicano dirigió a San Luis, Chivas, Querétaro, Necaxa, América, León, Toluca y Santos en la Liga MX.

Su trayectoria ha estado llena de claroscuros, pues levantó títulos con América (Copa de Campeones de la Concacaf en 2016), Club León (Liga MX en el Apertura 2020) y Necaxa (Copa MX en 2018).

Sin embargo, su última experiencia en los banquillos fue al frente de Santos Laguna (2024) y el resultado fue desastroso: dirigió 31 partidos con un saldo de seis victorias, seis empates y 19 derrotas.