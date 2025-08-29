Lo retro está de moda y rendir homenaje a uniformes icónicos también, por eso un equipo de la MLS lanzó un jersey inspirado en el que usó la Selección Mexicana en el Mundial de Francia 98.

La cercanía y alianza entre la Liga MX y la MLS así como la presencia de ciudadanos mexicanos en Estados Unidos genera que los equipos norteamericanos tengan gran apoyo de la afición tricolor.

Es por ello que el San José Earthquakes lanzó un uniforme verde con un diseño similar al que el Tricolor usó en el Mundial de Francia 98 para festejar las fiestas patrias.

El San José Earthquakes presentó su jersey que lleva por nombre "Terremotos de Herencia Mexicana" un diseño en color verde que resalta detalles prehispánicos como la serpiente y el águila, con cuello blanco con rojo.

El San José Earthquakes presentó su jersey que lleva por nombre “Terremotos de Herencia Mexicana” un diseño en color verde que resalta detalles prehispánicos como la serpiente y el águila, con cuello blanco con rojo.

Este homenaje a la cultura mexicana busca fortalecer el vínculo con la comunidad latina y, en particular, con la afición mexicana que reside en California y que en estas fechas celebra la independencia del país.

Estamos a nada de que empiece septiembre, el mes de las fiestas patrias por la Independencia de México y por ello el San José Earthquakes regalará su jersey en un juego de la MLS.

El próximo 13 de septiembre, el San José Earthquakes enfrentará al LAFC en el Levi’s Stadium y habrá regalos para los fans que asistan a dicho partido para que festejen de gala el grito de Independencia de México.

“Los primeros 10,000 fanáticos que crucen las puertas para nuestro partido en el Levi’s Stadium el 13 de septiembre recibirán una camiseta de “Terremotos de Herencia Mexicana” informó el club californiano en su cuenta de X.