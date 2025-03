Después de años y años de rivalidad, Cristiano Ronaldo y Lionel Messi podrían compartir jersey en el Inter Miami y competir en el Mundial de Clubes.

Así es, el sueño de muchos se podría hacer realidad al ver a Lionel Messi y Cristiano Ronaldo juntos, y que mejor que en una competencia de alta exigencia como el Mundial de Clubes.

O tal vez no sea del agrado de todos, pues estos dos cracks, han creado una división entre la opinión pública. Si eres del Barcelona vas a elegir a uno y si eres del Real Madrid o del Manchester United a otro.

Lo único cierto es que marcaron un antes y un después en el futbol. Quién olvidará cuando los Clásicos tenían estos ingredientes: Messi vs Cristiano, Guardiola vs Mourinho o la MSN vs la BBC.

¡Paren todo! Aseguran que Inter Miami iría por Cristiano Ronaldo para juntarlo con Messi

El Mundial de Clubes cambiará como se hacen los fichajes, ya que se permitirá una ventana nunca antes vista para un torneo. Esto lo quiere utilizar el Inter Miami para juntar a Cristiano Ronaldo y Lionel Messi.

Según el medio TalkSPORT, Inter Miami está interesado en juntar a Cristiano Ronaldo y Lionel Messi, sin embargo no quiere decir ya existan negociaciones.

Recordemos que el Bicho termina contrato en junio del 2025, justo antes del Mundial de Clubes, y está interesado en fichar con un equipo que compita en el torneo. Aunque, también estaría cerca de renovar, pues le quieren pagar una fortuna enorme.

Mercado de fichajes de la Premier League se parte en dos por el Mundial de Clubes

Todos los equipos quieren llegar de la mejor forma al Mundial de Clubes, y es que el premio económico es bastante gordo. Para eso, la FIFA autorizó una ventana de clubes inédita.

Los equipos de la Premier League podrán fichar del 1 al 10 de junio, aunque es una periodo especial para el Manchester City y Chelsea.

Así podrán contratar a grandes jugadores antes del Mundial de Clubes. Y esto podría pasar con los equipos de la Liga MX. Imagine a a Henry Martín con Pachuca.