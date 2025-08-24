El FC Dallas recibió a LAFC en el Toyota Stadium de Frisco, Texas, este sábado en un duelo correspondiente a la Jornada 30 de la MLS, partido en el que Son Heung-Min anotó un descomunal gol.

El enfrentamiento entre FC Dallas y LAFC fue clave para ambos equipos debido a que buscan consolidarse en la Conferencia Oeste de cara a los playoffs, mismos que comenzarán en octubre.

Los angelinos dirigidos por Steve Cherundolo atraviesan por un gran momento con cinco partidos sin perder en todas las competiciones, por lo que el juego ante FC Dallas fue un duelo perfecto para mantenerse en los primeros puestos de la MLS.

La nueva estrella del LAFC, Son Heung-Min, también tuvo una oportunidad de brillar con su nuevo equipo, pues se mandó un golazo para estrenarse en la MLS.

¡Descomunal gol de Son Heung-Min! Así fue la anotación con la que se estrenó en la MLS

El LAFC fue el primero en ponerse en ventaja gracias a un descomunal gol de Son Heung-Min, anotación con la que se estrenó en la MLS.

Fue al minuto 6 cuando el cuadro del LAFC tuvo un tiro libre, mismo del que Son Heung-Min se hizo cargo. Sin dudarlo, el futbolista asiático hizo un disparo de más de 20 metros donde el portero Michael Collodi no pudo hacer nada para detenerlo.

SON HEUNG-MIN'S FIRST MLS GOAL IS A WORLDIE! 😱 pic.twitter.com/JaOwvhk3V9 — Major League Soccer (@MLS) August 24, 2025

La alegría de Son Heung-Min y el conjunto angelino duró poco debido a que a los 13 minutos el delantero Logan Farrington empató el encuentro. Dicho resultado fue definitivo para ambas escuadras de la MLS, pues ambos se llevaron un punto para su casa.

Son Heung-Min, estrella millonaria que contrató el LAFC

Son Heung-Min salió del Tottenham luego de 10 años en el equipo inglés y el LAFC fue el ganador del fichaje coreano, pero para que eso sucediera tuvieron que desembolsar una millonada.

Son Heung-Min tenía contrato con los ingleses hasta 2026, pero el LAFC mostró interés y según reportes, pagaron 26 millones de dólares, por lo que se convirtió en el fichaje más caro en la historia de la MLS.