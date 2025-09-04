La Liga MX Femenil lleva 8 años desde su creación y ha evolucionado a tal punto de que ya es considerada una de las mejores del mundo, pero recientemente se reveló que los equipos ya no estarán obligados a tener un equipo femenil.

Hoy en día, de los 18 clubes en la Liga MX, solo 12 o 13 han sido constantes en apoyar a sus equipos femeniles, no solo con dinero y refuerzos, sino también con mejoras en sus instalaciones, equipos de entrenamiento, calidad de vida y cuidado de sus futbolistas mujeres.

Casos como Mazatlán, Puebla, Santos o Querétaro son equipos que quedan en el olvido cada temporada con derrotas escandalosas, al contrario de Juárez FC Pumas, Cruz Azul y Toluca, quienes poco a poco han tenido la intención de mejorar sus planteles, instalaciones, buenas entradas, etc.

Debido a lo anterior, la Liga MX Femenil tiene 11 proyectos sólidos, otros 4 o 5 equipos que lo intentan cada temporada y los demás que quedan en el olvido, por lo que la Federación Mexicana de Futbol y la Liga MX propusieron que no será obligatorio tener un equipo femenil en sus clubes.

¡Revolución en la Liga MX! Los equipos ya no estarán obligados a tener equipo femenil

La propuesta de la Liga MX y la FMF de que los equipos ya no estarán obligados a tener equipo femenil se debe a que luego de que se informara que volverá el ascenso y descenso en 2026, el club que suba a Primera División estaría obligado a tener conjunto femenil.

Dicha situación sería prácticamente imposible para casi todas las instituciones de la Liga de Expansión MX, pues pese a sus excepciones como UdeG, Atlante, Correcaminos y Mineros que sí han invertido en Femenil, la mayoría de clubes no estaría lista económicamente.

Esto ayudaría a que llegaran inversores externos que quieran tener su propio club en el máximo circuito y garantizando que las instituciones que se queden sean sólidas y serias que compitan por el título.

¿La Liga MX Femenil podría copiar el modelo de la NWSL de Estados Unidos?

En caso de que se haga oficial que no exista obligación de los clubes a tener un equipo femenil, la Liga MX Femenil podría copiar el modelo de la NWSL de Estados Unidos.

Y es que en dicha liga cuentan con dueños propios de sus equipos femeniles con instituciones que tienen su propio estadio, patrocinios e independencia económica.