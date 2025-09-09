Este lunes 10 de septiembre finalizó la décima jornada del Apertura 2025 y Tigres Femenil ya son las nuevas líderes de la tabla general del torneo en la Liga MX Femenil.

Tuvieron que pasar 10 jornadas en la Liga MX Femenil para que el liderato de la tabla general cambiará de dueñas, esto ocurrió en un momento cumbre en la recta final del torneo.

Tabla de posiciones de la Liga MX Femenil: Así marchan los equipos tras la Jornada 10 del Apertura 2025

Finalizó la jornada 10 de la Liga MX Femenil, una fecha que nos trajo resultados sorpresivos que nos trajeron cambios en la tabla general del Apertura 2025 incluido el liderato de la misma.

Tigres Femenil es el nuevo líder de la Liga MX Femenil, lugar que había sido ocupado por las Águilas por nueve jornadas consecutivas, ambos equipos suman 25 puntos pero por diferencia de goles las felinas desplazaron al América.

Por el otro lado, Mazatlán FC es el último lugar de la tabla general con apenas 1 punto y un partido pendiente. Las cañoneras no han podido ganar en 9 jornadas que han disputado en la Liga.

Tabla de posiciones de la Liga MX Femenil:

Tigres | 25 puntos América | 25 puntos Pachuca | 23 puntos Toluca | 23 puntos Pumas* | 19 puntos Atlético de San Luis | 17 puntos Rayadas | 17 puntos Chivas | 17 puntos Juárez | 15 puntos León | 15 puntos Cruz Azul | 14 puntos Atlas | 12 puntos Necaxa | 8 puntos Tijuana | 6 puntos Santos | 5 puntos Puebla | 4 puntos Querétaro | 3 puntos Mazatlán* | 1 punto

* partido pendiente

Fechas y horas para ver la Jornada 11 de la Liga MX Femenil

El Apertura 2025 sigue su marcha y los equipos de la Liga MX Femenil ya se preparan para disputar la Jornada 11 del torneo misma que empezará el jueves 11 de septiembre.

El duelo que abrirá la fecha 11 será el Querétaro vs Puebla mismo que se disputará en el Estadio Olímpico Alameda pero el que sin duda será el partido de la fecha jornada será el Clásico Nacional.

Jornada 11 de la Liga MX Femenil:

Querétaro vs Puebla | Jueves 11 de septiembre | 5pm

Toluca vs Rayadas | Viernes 12 de septiembre | 6pm

Tigres vs Pumas | Viernes 12 de septiembre | 8pm

Cruz Azul vs Juárez | Sábado 13 de septiembre | 3:45pm

Mazatlán vs Tijuana | Sábado 13 de septiembre | 9pm

América vs Chivas | Domingo 14 de septiembre | 12pm

Pachuca vs Necaxa | Domingo 14 de septiembre | 7pm

Atlético de San Luis vs León | Lunes 15 de septiembre | 5pm

Santos vs Atlas | Lunes 15 de septiembre | 7pm