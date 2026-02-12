México tendrá uno de los amistosos más importantes cuando se mida a la Selección de Brasil. Conoce el precio y cómo comprar boletos para el duelo de la Selección Femenil en el Estadio Ciudad de los Deportes.

México será local en el duelo amistoso internacional que se disputará en el Estadio Ciudad de los Deportes el 7 de marzo de 2026, escenario en el que la afición podrá acompañar a la Selección Femenil.

México vs Brasil: Precio de boletos para ver a la Selección Femenil

El aforo para dicho encuentro será Admisión General en la zona de Plateas, sin asientos asignados, por lo que los precios para el México vs Brasil están en 150 pesos.

Estos son los precios de los boletos para el México vs Brasil:

Platea A Baja | 150 pesos

Platea B Baja | 150 pesos

Platea A Alta | 150 pesos

Platea B Alta | 150 pesos

Boletos para México vs Brasil: Precio y cómo comprar entradas para ver a la Selección Femenil. (captura)

México vs Brasil: ¿Cómo comprar boletos para ver a la Selección Femenil?

La preventa Banorte con tarjetas de crédito y débito para el partido México vs Brasil inició este jueves 12 de febrero de 2026 y será hasta el 15 del mismo a través de la plataforma Fanki, que venderá los boletos del partido amistoso de la Selección Femenil.

Tras la preventa Banorte, la venta de boletos general para el México vs Brasil, partido amistoso internacional, arrancará por la misma vía el lunes 16 de febrero.

Preventa Banorte de boletos México vs Brasil | jueves 12 de febrero

Venta general de boletos México vs Brasil | lunes 16 de febrero

¿Cuándo será el partido México vs Brasil, amistoso de la Selección Femenil?

México enfrentará a Brasil el 7 de marzo de 2026 como parte del partido amistoso internacional de la Selección Femenil.

En dicho encuentro se espera la aparición de estrellas como Jacqueline Ovalle, Rebeca Bernal y Charlyn Corral por parte del Tricolor femenil, mientras que por parte de la Verdeamarela podrían jugar las estrellas Yasmin Ribeiro, Mariza Nascimento y Beatriz Zaneratto.