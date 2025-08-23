Tan pronto Mapi León le dio una patada a Charlyn Corral en el rostro, Desireé Monsiváis se expresó en redes sociales con un contundente mensaje sobre la española.

Charlyn Corral salió de la cancha en el Juego de las Estrellas vs FC Barcelona con el rostro ensangrentado luego de una patada de Mapi León, acción que fue motivo de un debate en redes sociales sobre si fue o no intencional.

Al debate le entró Desirée Monsiváis, quien dejó entrever que Mapi León actuó de mala fe ante la delantera mexicano.

Mapi León tiene un historial interesante de indisciplinas y es por esta situación que Desireé Monsiváis consideró que la patada contra Charlyn Corral, fue una más de “las cosas” de la española.

El mensaje de Desirée Monsiváis sobre la patada de Mapi León a Charlyn Corral en el Juego de Estrellas vs FC Barcelona

A través de redes sociales, Desirée Monsiváis reventó a Mapi León por la patada que le dio a Charlyn Corral durante el Juego de Estrellas de la Liga MX Femenil vs FC Barcelona en el Estadio Universitario.

“Ay, no, es Mapi León y sus cosas”, escribió Desirée Monsiváis en su cuenta de X. El mensaje de inmediato causó respuestas, entre ellas la de Diana Evangelista, quien señaló que “no fue accidental”. La exjugadora de Rayadas y actual comentarista de ESPN, asintió con un contundente “exacto”.

Desirée consideró que fue imprudente la forma en la que Mapi León levantó la pierna, pues su acción costó una herida en el rostro de Charlyn Corral.

Mensaje de Desirée Monsiváis sobre Mapi León. (@DesMonsivais)

Charlyn Corral tuvo que ser intervenida quirúrgicamente luego de la patada de Mapi León

A través de redes sociales, Club Pachuca emitió un comunicado en el que informó sobre la herida en el rostro de Charlyn Corral luego de la patada de Mapi León en el partido amistoso entre la Liga MX Femenil y el FC Barcelona.

“La jugadora se encuentra estable y se somete a una serie de estudios, permanecerá en observación. Cabe señalar que por el momento no hay signos de conmoción; sin embargo, presenta una herida facial, misma que está siendo atendida”, señaló Club Pachuca sobre Charlyn Corral.

“Charlyn Corral sufrió una herida facial durante el partido. Se encuentra estable y será atendida quirúrgicamente en las próximas horas. Desde la Liga BBVA MX Femenil le enviamos toda nuestra fuerza para su pronta recuperación”, apuntó la Liga MX Femenil.