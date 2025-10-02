Las buenas noticias para el automovilismo mexicano siguen llegando, pues luego de que se confirmó el regreso de Checo Pérez a la Fórmula 1, ahora también Ernesto Rivera competirá en la Fórmula 3.

Checo Pérez ha marcado el camino para que quienes que aspiran a llegar a lo más alto del automovilismo y uno de los pilotos que está siguiendo sus pasos es Ernesto Rivera ahora que comenzará a correr en la Fórmula 3.

Y es que, Ernesto Rivera comenzará a ser parte del mismo equipo del que Sergio Pérez fue parte en sus inicios antes de que se convirtiera en piloto de Fórmula 1, donde ha competido en equipos como McLaren, Sauber, Force India, Racing Point y por supuesto Red Bull.

Ernesto Rivera sigue los pasos de Checo Pérez y debutará en la Fórmula 3

A través de sus redes sociales, la Fórmula 3 dio a conocer que a partir de la temporada 2026, Ernesto Rivera comenzará a competir en la categoría con la escudería Campos Racing, vigentes campeones.

Además, Ernesto Rivera forma parte del Red Bull Junior Team, al cual ingresó después de meses de ser analizado por Helmut Marko, desde el 2024, por lo que este salto a la Fórmula 3 es un voto más de confianza en sus habilidades.

BREAKING: Ernesto Rivera joins the #F3 grid for 2026!



The Mexican driver will contest his rookie season with reigning Teams’ Champions @CamposRacing 💪#RoadToF1 pic.twitter.com/KtdWf23XV3 — Formula 3 (@Formula3) September 30, 2025

Campos Racing es considerado un semillero de talento debido a que en sus filas han pasado pilotos como Fernando Alonso, Alex Palou y Lando Norris, quienes han destacado posteriormente en la élite del automovilismo.

¿Quién es Ernesto Rivera? Piloto mexicano que sigue los pasos de Checo Pérez y correrá en la Fórmula 3

Nacido en la Ciudad de México un 1 de diciembre de 2008, Ernesto Rivera es un joven piloto mexicano que comenzó a despuntar en el automovilismo desde muy joven en categorías formativas tanto en nuestro país como en los Estados Unidos.

Sin embargo, comenzó a acaparar reflectores cuando conquistó la SKUSA Winter Series en la categoría X30 Junior, el SKUSA SuperNationals en KA100 Senior compitiendo al otro lado de la frontera.

En el 2024, comenzó a participar en la Fórmula 4 Española con el Griffin Core de Campos Racing y ahora comenzará a competir en el equipo de dicha escudería pero en la Fórmula 3 desde el 2026.