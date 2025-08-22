Donald Trump volvió a colocarse en el centro de la conversación al dar a conocer, junto a Gianni Infantino, un detalle clave para el sorteo del Mundial 2026.

Aunque muchos daban por hecho que Las Vegas serían la sede para el sorteo del Mundial 2026, Donald Trump reveló la ciudad que recibirá este importante evento.

Aunado a ello, el presidente de Estados Unidos también anunció el día en que las selecciones podrán conocer a sus rivales en la Copa del Mundo.

Donald Trump revela sede para el sorteo del Mundial 2026

Este viernes 22 de agosto, Donald Trump y Gianni Infantino anunciaron que el sorteo final de cara al Mundial 2026 se realizará en el Kennedy Center ubicado en Washington DC.

El anuncio se realizó en la Casa Blanca y se confirmó que el sorteo rumbo al Mundial 2026 reunirá a dirigentes de las selecciones, embajadores, medios internacionales y representantes de las ciudades sede.

Otro de los puntos importantes que se reveló fue que el sorteo se realizará a las 12:00 horas, tiempo local, lo que permitirá a gran parte de los aficionados seguir el evento.

Además, la FIFA anunció que se abrirá una lotería especial que permitirá a aficionados de las 16 sedes en Norteamérica acceder gratuitamente a la ceremonia y vivir una experiencia VIP.

El sorteo está programado para transmitirse a nivel mundial y se espera que, al concluir, queden definidos 42 de los 48 equipos participantes, mientras que los seis boletos restantes se asignarán en el repechaje.

Donald Trump 🇺🇸 anunció que el sorteo de la Copa del Mundo del 2026 se llevará a cabo el próximo viernes 5 de diciembre en Washington DC.



El Tri 🇲🇽 conocerá a los rivales que enfrentará en el Mundial en poco menos de cuatro meses.🔜🏆



Cada vez más cerca.pic.twitter.com/prfGpLZiHG — Julio Rodríguez (@julioordz10) August 22, 2025

Donald Trump sostiene el trofeo del Mundial 2026

En un acto protocolario, Gianni Infantino entregó el trofeo del Mundial 2026 de la FIFA a Donald Trump, siguiendo la tradición que marca que figuras destacadas del deporte y la política lo sostengan antes del torneo.

“Sólo los ganadores pueden sostener y tocar este trofeo, el último que levantó este trofeo fue Lionel Messi y ahora usted, que es un ganador”, mencionó el presidente de la FIFA a Donald Trump.

Trump, con su característico humor, levantó la Copa y bromeó ante los presentes: “¿Puedo quedármela?”, generando sonrisas entre los funcionarios y medios que presenciaron el momento.