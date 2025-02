Aunque todavía falta mucho para que se juegue el Cruz Azul vs Pumas, uno de los partidos más importantes de toda la Liga MX, hay una polémica muy grande respecto al estadio dónde se disputará, pues todo parece indicar que no se jugará en CU.

Hace unas semanas y primero que nadie, en SDPnoticias informamos que el Cruz Azul vs Pumas no se jugará en el Estadio Olímpico Universitario.

El Cruz Azul vs Pumas del sábado 5 de abril NO se jugará en el Estadio Olímpico Universitario ❌🏟️



Pumas no quiere ser visitante en su propia cancha. @quintopartidoof | @sdpnoticias — Eder Ramírez (@ramirezeder_) January 9, 2025

Días después, diversos medios de comunicación confirmaron la noticia, y ahora, tenemos nueva información respecto a la posible sede del encuentro correspondiente a la jornada 14 de la Liga MX.

¿Dónde se jugará el Cruz Azul vs Pumas, jornada 14 de la Liga MX?

El Cruz Azul vs Pumas, partido correspondiente a la jornada 14 de la Liga MX, no se jugaría en la cancha del Estadio Olímpico Universitario, a pesar de que los dos equipos comparten este recinto.

De acuerdo a información de Adrián Esparza Oteo, reportero de TUDN, el Cruz Azul vs Pumas de la jornada 14 de la Liga MX se llevará a cabo en el Estadio Cuauhtémoc de la ciudad de Puebla.

“Cruz Azul vs Pumas se disputará fuera de la Ciudad de México. Se encamina la posibilidad de disputar el partido en el Estadio Cuauhtémoc de Puebla”, escribió el reportero en su cuenta de X.

🚨CRUZ AZUL VS PUMAS🚨



Se disputará fuera de la Ciudad de México.



Se encamina la posibilidad de disputar el partido en el Estadio Cuauhtémoc de Puebla. @TUDNMEX @TUDNUSA pic.twitter.com/yplFvRv3PK — Adrián Esparza Oteo💎 (@A_EsparzaOteo) February 26, 2025

Y es que la directiva del equipo de la Universidad Nacional Autónoma de México dejó en claro que este es el único partido de La Máquina que no pueden disputar en el recinto que es Patrimonio Cultural de la Humanidad.

¿Por qué el Cruz Azul vs Pumas no se jugará en CU?

A pesar de que no se ha anunciado nada al respecto, todo parece indicar que el Cruz Azul vs Pumas no se llevará a cabo en el Estadio Olímpico Universitario.

Como lo adelantamos en SDPnoticias, el Cruz Azul vs Pumas no se disputará en CU porque la directiva universitaria no quiere ser visitante en su propio estadio.

Se espera que en los próximos días se tenga más información al respecto y una postura oficial por parte del cuadro cementero.