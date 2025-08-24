Cruz Azul recibe a Toluca en el Estadio Olímpico Universitario para su encuentro correspondiente a la Jornada 6 de la Liga MX y aquí podrás seguir las acciones del juego en vivo.
Toluca, vigente campeón de la Liga MX, se enfrenta en el partido más llamativo de la Fecha 6 en el Apertura 2025 a Cruz Azul, vigente campeón de la Concachampions, en un duelo de poder a poder.
Los Diablos Rojos llegan a este encuentro tras caer a media semana ante Orlando City, por lo que fueron eliminados de la Leagues Cup. Mientras que La Máquina viene de vencer a Santos Laguna la semana pasada.
Cruz Azul vs Toluca: Se retrasa el inicio del partido
Cruz Azul dio a conocer que debido a la fuerte lluvia que está cayendo en las inmediaciones del Estadio Olímpico Universitario, el partido comenzará a las 21:20.
Cruz Azul vs Toluca: Listas las alineaciones del partido
Paulinho y Mateusz Bogusz arrancarán el Cruz Azul vs Toluca desde la banca a pesar de que venían siendo titulares.
Alineación de Cruz Azul:
- Kevin Mier
- Jorge Sánchez, Willer Ditta, Gonzalo Piovi, Chiquete Orozco y Rodolfo Rotondi
- Charly Rodríguez, Erik Lira y Nacho Rivero
- José Paradela y Ángel Sepúlveda
Alineación de Toluca:
- Hugo González
- Federico Pereira, Bruno Méndez, Pollo Briseño, Zaragoza y Jesús Gallardo
- Marcel Ruiz, Héctor Herrera y Jesús Angulo
- Alexis Vega y Robert Morales
Cruz Azul vs Toluca: ¿A qué hora y dónde ver el partido en vivo?
ViX, TUDN y Canal 5 serán las señales en las que se podrá sintonizar el partido entre Cruz Azul y Toluca debido a que es considerado el juego de la jornada.
- Partido: Cruz Azul vs Toluca
- Fase: Jornada 6 del Apertura 2025
- Fecha y horario: A las 21:05 horas (tiempo del centro de México) del Sábado 23 de agosto
- Sede: Estadio Olímpico Universitario
- Transmisión: ViX, TUDN y Canal 5