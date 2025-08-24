Cruz Azul recibe a Toluca en el Estadio Olímpico Universitario para su encuentro correspondiente a la Jornada 6 de la Liga MX y aquí podrás seguir las acciones del juego en vivo.

Toluca, vigente campeón de la Liga MX, se enfrenta en el partido más llamativo de la Fecha 6 en el Apertura 2025 a Cruz Azul, vigente campeón de la Concachampions, en un duelo de poder a poder.

Los Diablos Rojos llegan a este encuentro tras caer a media semana ante Orlando City, por lo que fueron eliminados de la Leagues Cup. Mientras que La Máquina viene de vencer a Santos Laguna la semana pasada.

Cruz Azul vs Toluca: Se retrasa el inicio del partido

Cruz Azul dio a conocer que debido a la fuerte lluvia que está cayendo en las inmediaciones del Estadio Olímpico Universitario, el partido comenzará a las 21:20.

Cruz Azul vs Toluca: Listas las alineaciones del partido

Paulinho y Mateusz Bogusz arrancarán el Cruz Azul vs Toluca desde la banca a pesar de que venían siendo titulares.

Alineación de Cruz Azul:

Kevin Mier

Jorge Sánchez, Willer Ditta, Gonzalo Piovi, Chiquete Orozco y Rodolfo Rotondi

Charly Rodríguez, Erik Lira y Nacho Rivero

José Paradela y Ángel Sepúlveda

Alineación de Toluca:

Hugo González

Federico Pereira, Bruno Méndez, Pollo Briseño, Zaragoza y Jesús Gallardo

Marcel Ruiz, Héctor Herrera y Jesús Angulo

Alexis Vega y Robert Morales

Cruz Azul vs Toluca: ¿A qué hora y dónde ver el partido en vivo?

ViX, TUDN y Canal 5 serán las señales en las que se podrá sintonizar el partido entre Cruz Azul y Toluca debido a que es considerado el juego de la jornada.