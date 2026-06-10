Luis Ángel Malagón, quien sufrió una terrible lesión que lo dejó fuera del Mundial 2026, reapareció para mandarle un mensaje a la Selección Mexicana para el Mundial 2026.

En una entrevista para Fox Sports, Luis Ángel Malagón mandó su apoyo a la Selección Mexicana, que está a un día de debutar en el Mundial 2026 en México.

“Desde acá, desde nuestra trinchera los vamos a apoyar porque me daría mucho gusto que lleguen lejos…“Sobre todo súmale que estamos aquí en casa y hay que sacarle ventaja a la localía, a la gente, a la altura”. Luis Ángel Malagón, portero del América.

¿Quién debe ser el portero titular del Mundial 2026 en la Selección Mexicana?

Luis Ángel Malagón fue cuestionado sobre su favorito para la portería de la Selección Mexicana en el Mundial 2026, sin embargo, no quiso dar nombres, pues aseguró que todos tienen la capacidad para tomar el rol del arquero titular de la Copa Mundial de la FIFA.

“Yo creo que el equipo tiene la capacidad para hacer un buen Mundial y sobre todo el hambre. El que juegue yo creo que va a hacer las cosas de buena forma, no quisiera meterme ahí, Juanito, Pedrito, Luisito…”, dijo el portero del América sobre la portería de la Selección Mexicana.

Luis Ángel Malagón reaparece y manda mensaje a México de cara al Mundial 2026. (mexsport / David Leah)

Cabe mencionar que para el Mundial 2026, el entrenador Javier Aguirre eligió a Guillermo Ochoa, Raúl Rangel y a Carlos Acevedo, éste último en sustitución de Luis Ángel Malagón.

¿Por qué Luis Ángel Malagón se perdió el Mundial 2026?

Luis Ángel Malagón sufrió una lesión en la ida de octavos de final de la Concachampions 2026 entre América y Philadelphia Union, misma que lo dejó fuera del Mundial 2026.

Luis Ángel Malagón tuvo una ruptura en el tendón de Aquiles, lo que le impidió continuar en el partido y que lo alejará varios meses del terreno de juego.