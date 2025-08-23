Este sábado 23 de agosto se enfrenta Cruz Azul vs Toluca en la Jornada 6 del Apertura 2025. Sin embargo, esta vez recordaremos una de las finales más épicas de la Liga MX y que cambió la carrera César Villaluz.

Fue en el ya lejano 2008, cuando Cruz Azul y Toluca definían el título del Apertura en el viejo Nemesio Diez. La ida había quedado 2 a 0 a favor de los Diablos.

La Máquina tenía que remontar en una de las canchas más difíciles de la Liga MX, y comenzaron de gran forma. Se pusieron adelante gracias a un gol del hermano de Carlos Vela.

El Cata Domínguez empató el encuentro tras un tiro de esquina y la ilusión azul crecía, pero todo se definió en penales. La tanda fue eterna, nadie fallaba desde los 11 pasos, incluso se fueron a muerte súbita, hasta que Cristante detuvo el tiro de Alejandro Vela y así se coronaban campeones.

Cruz Azul vs Toluca: El día que la carrera de César Villaluz se apagó en plena final de Liga MX

En aquel 2008, César Villaluz era una de las promesas mexicanas más importantes, campeón del mundo en 2005 y figura con Cruz Azul a sus 21 años. Sin embargo, las cosas cambiaron en esa Final ante Toluca.

Cruz Azul lo ganaba 1 por 0, en el segundo tiempo, César Villaluz recibió un balón en el área, pero en ese momento el lateral del Toluca, Cruzalta, lo atropelló, literalmente.

El joven mexicano cayó inconsciente y se lo llevaron directamente al hospital. "A mi me agarra volteado, no alcanzo ni a meter la mano y me da aquí (región parietal del cráneo)“, comentó Villaluz años después.

Inexplicablemente, el silbante no marcó un penal que era muy claro y posiblemente una tarjeta roja. Quien sabe, tal vez la historia hubiera cambiado.

¿Qué fue de la carrera de César Villaluz después de ese Cruz Azul vs Toluca?

Después de 2 meses, César Villaluz regresó a las canchas y a disputar partidos con Cruz Azul. Sin embargo, ya no alcanzó ese nivel que alguna vez le vimos.

César Villaluz salió de Cruz Azul en 2011 y probó suerte en el San Luis y Chiapas. Más tarde la Liga de Expansión lo acogió, hasta que finalmente en 2021 se retiró.