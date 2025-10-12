México seguirá su camino rumbo al Mundial 2026 enfrentando a otra selección mundialista; te decimos el día y la hora para ver el partido vs Ecuador en la Fecha FIFA.

México perdió con Colombia el sábado 11 de octubre, en el primero de dos partidos programados para el Tri en la Fecha FIFA.

Encontrar un buen funcionamiento es el reto de Javier Aguirre al frente de la Selección Mexicana, y enfrentar a selecciones como Ecuador ayudará al Tri.

¿Cuándo vuelve a jugar México en la Fecha FIFA? El Tri enfrentará a Ecuador

México enfrentará en la Fecha FIFA a Ecuador, otra selección mundialista, el martes 14 de octubre, un partido que jugará el Tricolor en el Estadio Akron de Guadalajara.

Hora y canal para ver el partido México vs Ecuador en la Fecha FIFA

El partido México vs Ecuador se jugará a las 20:30 horas, el martes 14 de octubre.

México vs Ecuador será transmitido a través de las señales de los canales 5 y 7, así como las plataformas ViX y TUDN.

Partido: México vs Ecuador

Fase: Partido amistoso Fecha FIFA

Fecha: Martes 14 de octubre de 2025

Horario: 20:30 horas, tiempo del centro de México

Sede: Estadio Akron

Transmisión: Canales 5,7, ViX y TUDN.

¿Cómo quedó México vs Colombia en la Fecha FIFA?

México enfrentó a Colombia el sábado 11 de octubre en partido amistoso durante la Fecha FIFA, previo a la cita con Ecuador.

México fue goleado por Colombia, selección que ganó 4-0 al Tricolor.

Javier Aguirre sigue moviendo sus piezas para terminar el armado del Tricolor rumbo al Mundial 2026, en el que México será uno de los países anfitriones.

¿Qué viene para México después del partido vs Ecuador?

La siguiente concentración de México será en la Fecha FIFA del mes de noviembre de 2025, periodo en el que ya tiene dos partidos programados.

El sábado 15 de noviembre de 2025, México regresará a Torreón para recibir a Uruguay en el Estadio Corona.

Tres días después, el martes 18 de noviembre, México regresará a Estados Unidos para encarar a la selección de Paraguay en el Alamodome, de San Antonio.

Los seleccionados que sean convocados por Javier Aguirre para la Fecha FIFA del mes de noviembre, prácticamente habrán asegurado un lugar en el combinado azteca para el Mundial 2026.