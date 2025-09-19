Eso de visitar las oficinas del TAS se le da bien a los directivos de la FMF y ahora se lanzaron contra Conmebol para impugnar las sanciones impuestas durante la Copa América 2024.

La FMF ha encontrado en el TAS a un gran amigo, pues siempre que hay problemas recurre a él y ya tiene “triunfos” importantes como el que logró ante los equipos de la Liga Expansión. La siguiente disputa en puerta es ante la Conmebol.

La Federación Mexicana de Futbol se presentó ante el TAS para impugnar los castigos impuestos por Conmebol en la pasada Copa América, en los que lo multó por las invasiones en la cancha y los gritos homofóbicos.

Dichas sanciones se establecieron luego del partido ante Venezuela, en el que la afición mexicana de Los Ángeles violentó las reglas e hizo distintos desfiguros como el reprobable grito homofóbico.

¿Cuáles fueron las sanciones de Conmebol a la FMF?

La Conmebol castigó a la FMF por invasión de cancha y la aparición del grito homofóbico durante el partido de la Selección Mexicana ante Venezuela en la fase de grupos de la Copa América 2024.

El encuentro entre México y Venezuela se celebró en el SoFi Stadium de Los Ángeles, Estados Unidos, y el resultado fue la derrota tricolor por la mínima diferencia.

Las sanciones de la Conmebol a la FMF fueron un veto parcial a su afición, multa de 100 mil dólares y riesgo de suspensión en torneos.

Si la Federación Mexicana de Futbol gana, se anularán los castigos y además recibirán 500 mil dólares como indemnización.

La nueva disputa de FMF y Conmebol llega a nueves meses del arranque del Mundial 2026

El Mundial 2026 está a la vuelta de la esquina y la FMF no quiere que la vean con malos ojos luego de las constantes indisciplinas de sus aficionados en territorio norteamericano, por lo que han impugnado las sanciones de la Conmebol durante la Copa América 2024.

De acuerdo a la columna de ‘SanCadilla’, la Federación Mexicana de Futbol considera que se han realizado distintas medidas para evitar el grito homofóbico y no se puede garantizar el control absoluto de los aficionados.