Cristiano Ronaldo fue nombrado este miércoles 10 de septiembre como el mejor jugador de todos los tiempos, esto en una gala organizada por la Liga de Portugal, la cual le entregó al astro lusitano el premio denominado “El mejor de siempre”, esto por el estatus que lo coloca como un ídolo para millones de aficionados.

La gala llamada “Liga Portugal Awards” se llevó a cabo en la ciudad de Oporto y en ella, fue presentado un video de Cristiano Ronaldo luego de que fuera premiado como el mejor jugador de todos los tiempos y en él, agradeció a sus compañeros por ayudarle a poder sumar este trofeo a su vitrina individual.

“Agradezco a todos mis compañeros que me han ayudado a lo largo de mi carrera a conquistar este maravilloso trofeo. También quiero dar las gracias a todos los entrenadores y a todos aquellos que me han ayudado en este camino para ser cada vez mejor”, dijo Cristiano Ronaldo tras recibir el premio “El mejor de siempre”.

El reconocimiento de la Liga de Portugal a Cristiano Ronaldo

Para la Liga de Portugal, Cristiano Ronaldo es un futbolista que ha marcado una época en el futbol mundial y no solamente eso, el nivel competitivo que a la fecha manifiesta lo hicieron merecedor del galardón que le entregaron y para el cual, tomaron en cuenta aspectos que van más allá de las estadísticas.

“Marcó una época y dejará una huella indeleble en el fútbol mundial. Reconocido por su ética de trabajo, su competitividad y su capacidad de decisión en momentos cruciales, el impacto de Cristiano Ronaldo va mucho más allá de las estadísticas”, manifestó la Liga de Portugal respecto al trofeo entregado a Cristiano Ronaldo.

Cristiano Ronaldo es el mejor de siempre

Finalmente, la propia Liga de Portugal hizo énfasis en los logros de Cristiano Ronaldo que han construido un legado para la eternidad y es por eso que no dudaron en darle el premio que lo convierte, para ellos, en el mejor de siempre.

“Entre récords individuales, títulos colectivos e influencia mediática, ha construido un legado que lo sitúa como ‘el mejor de siempre’”, remataron los dirigentes de la liga portuguesa en la premiación de Cristiano Ronaldo.

Ahora, Cristiano Ronaldo sigue manifestándose como un referente de la Selección de Portugal y apunta a jugar el año entrante una nueva Copa del Mundo, la última de su carrera.