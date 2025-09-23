El Balón de Oro 2025 tiene dueño y no fue Lamine Yamal. Y es que a pesar de las filtraciones que ponían al jugador de Barcelona como el ganador de esta edición de la entrega de dicho premio, quien terminó por llevárselo a casa fue el francés Ousmane Dembélé y esto, en gran medida, podría haberse debido a Cristiano Ronaldo.

Y es que a pesar de que el portugués no estuvo siquiera considerado entre los posibles ganadores, hay teorías que afirman que habría tenido que ver con el hecho de que Lamine Yamal no ganara el Balón de Oro. Cristiano Ronaldo, en todo caso, se ha mantenido al margen de este tipo de rumores que lo señalan en este hecho.

Cabe recordar que hace unos meses, Cristiano Ronaldo y Lamine Yamal se enfrentaron en la final de la Nations League, partido donde Portugal se impuso. Ese duelo habría marcado el futuro del español en la contienda por el balón de oro, según las teorías que han circulado sobre todo en redes sociales.

¿Por qué Cristiano Ronaldo sería responsable de que Lamine Yamal no ganara el Balón de Oro?

La razón por la cual hay una teoría de que Cristiano Ronaldo tuvo que ver en que Lamine Yamal no ganara el Balón de Oro parte del hecho de que el jugador de Barcelona fue captado con actitudes poco cordiales tras la derrota de España ante Portugal en la final de la Nations League 2025.

Según lo compartido por el diario L’Equipe, el hecho de que Lamine Yamal no estrechara la mano de Cristiano Ronaldo y que no se quisiera quedar en la cancha para ver la premiación de sus rivales, le restó puntos en el criterio de clase. Esto habría tenido mucho que ver para que el juvenil no se quedara con el Balón de Oro.

“Su actitud en la final de la Liga de Naciones contra Portugal, en la que se negó a estrechar la mano de Cristiano Ronaldo y no esperó a que sus oponentes recibieran el trofeo, no contribuyó mucho a su imagen, dado el criterio de clase que se atribuye a la designación del trofeo que anhela”, publicó el medio francés.

Lamine Yamal se quedó con el Trofeo Kopa

Es importante resaltar que Lamine Yamal no se fue con las manos vacías de la gala del Balón de Oro. El jugador de Barcelona se llevó por segundo año consecutivo el Trofeo Kopa, el cual lo acredita como el mejor jugador del mundo menor de 21 años.

Sin embargo, esto parece no haber sido suficiente toda vez que el padre de Lamine Yamal aseguró que, independientemente del Trofeo Kopa, el hecho de que su hijo no ganara el Balón de Oro fue algo raro.

“Ha pasado algo muy raro, es el mayor daño mora a un ser humano. Lamine Yamal es el mejor jugador del mundo, con mucha diferencia. No hay rivales. Aquí ha pasado algo muy raro”, sentenció Mounir Nasraoui.