Cristiano Ronaldo volvió a dar de qué hablar en redes sociales y no solo por sus goles en las eliminatorias UEFA rumbo al Mundial 2026, pues en el último juego contra Hungría pidió disculpas a los fans húngaros por el desmedido festejo de Joao Cancelo.

Cristiano Ronaldo fue clave en el partido contra Hungría, pues pese a que la Selección de Portugal inició perdiendo el encuentro, los lusitanos lograron sobreponerse y consiguieron la victoria del partido.

Sin embargo, cuando Portugal logró el 3-2 de la mano de Joao Cancelo, el portugués festejó de manera eufórica hacia la tribuna, lo que provocó la molestia de los húngaros, quienes de inmediato lanzaron objetos hacia los jugadores.

Dicho festejo no fue bien visto ni siquiera por Cristiano Ronaldo debido a que luego del festejo de Joao Cancelo con las manos en las orejas, el astro portugués pidió disculpas a la afición, demostrando su gesto de crack.

Cristiano Ronaldo de disculpa con la afición de Hungría 🇭🇺 por la celebración de Joao Cancelohttps://t.co/fkGfLuEzAA pic.twitter.com/ePFBzqMjbn — Arielipillo (@arielipillo) September 11, 2025

Niño que salió junto a Cristiano Ronaldo ahora lo enfrentó en la cancha

En este mismo partido contra Hungría, ocurrió otro momento que quedará marcado en el mundo del futbol, pues en redes sociales se volvió viral una imagen del 2009 en la que Dominik Szoboszlai de niño sale a lado de Cristiano Ronaldo en la cancha.

En ese juego, Cristiano Ronaldo ya era capitán de Portugal, mientras que Dominik Szoboszlai apenas iniciaba con el sueño de convertirse en futbolista profesional. Ahora en 2025, le tocó enfrentarse al “Bicho” ya como capitán de la Selección de Hungría.

En 2009, Dominik Szoboszlai fue uno de los niños que acompañó a la Selección de Portugal de Cristiano Ronaldo en la previa de un partido en Hungría. En 2023, cuando todavía jugaba en RB Leipzig, Dominik celebró como Cristiano Ronaldo tras marcar un gol en Copa. Y hoy, en 2025,… pic.twitter.com/J8NG1CBKCG — Invictos (@InvictosSomos) September 9, 2025

Dominik Szoboszlai incluso es un mediocampista talentoso debido a que no solamente es líder de su selección, pues también es un referente del Liverpool, equipo inglés que acaba de ser campeón de la Premier League hace unos meses.

¿Cuántos goles le faltan a Cristiano Ronaldo para llegar a los 1000?

Cristiano Ronaldo está más cerca de llegar a los 1000 goles y convertirse en el máximo anotador a nivel mundial.

En el juego contra Hungría de las eliminatorias UEFA, Cristiano Ronaldo marcó su gol 943, por lo que solamente le restan 57 anotaciones para llegar a la marca histórica.