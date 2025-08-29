Sebastián Cáceres coqueteó con el futbol europeo, estuvo muy cerca de fichar con el Ipswich Town de segunda división de Inglaterra, pero las negociaciones se vinieron abajo por culpa de Club América.

Hace unos días surgió el rumor de que Sebastián Cáceres interesaba al Ipswich Town de Inglaterra, incluso se dijo que colocó una millonaria oferta por él, pero todo quedó para la anécdota, pues el uruguayo se mantendrá en el Nido.

Sebastián Cáceres ha tenido un gran desempeño con Club América y es elemento de selección, por lo que su llegada a Europa parecía cercana.

El problema surgió por la demora de Club América ante la insistencia de Ipswich Town.

Por culpa de América, Sebastián Cáceres no cumplirá el sueño europeo

De acuerdo a información de Superdeportivo, Ipswich Town ofertó cinco millones de dólares fijos más cinco por objetivos por Sebastián Cáceres, pero la negociación no llegó a buen puerto, por culpa de Club América.

El motivo que detuvo las negociaciones desde Inglaterra por Sebastián Cáceres fue la demora para contestar de Club América.

La fuente indicó que la directiva no estaba de acuerdo con la oferta y tardó siete días en lanzar una contraoferta.

Números de Sebastián Cáceres con Club América

Sebastián Cáceres llegó al Club América en el 2020 proveniente de Liverpool de Uruguay, desde entonces ha disputado 174 partidos; además, registra cuatro goles y dos asistencias.

Entre sus logros, Sebastián Cáceres presume el histórico tricampeonato en la Liga MX, además de dos títulos por el Campeón de Campeones y la Supercopa de la Liga MX.

¿Cuándo volverá a jugar Sebastián Cáceres y Club América?

El sueño europeo tendrá que esperar para Sebastián Cáceres, por ahora se mantendrá en Club América y deberá concentrarse en la Liga MX.

El siguiente compromiso de Club América será ante Club Pachuca en el Estadio Ciudad de los Deportes, en el marco de la Jornada 7 del torneo Apertura 2025 de la Liga MX.