FC Barcelona y Real Madrid se volverán a ver las caras en la final de la Supercopa de España, torneo en el que el quipo culé es el actual campeón.

Ambos equipos han protagonizado una de las rivalidades más importantes en el mundo del futbol y así lo ha dejado ver el presidente del FC Barcelona.

A horas de que inicie el encuentro, Joan Laporta habló sobre el presente de la relación del equipo de Barcelona con el Real Madrid.

¿Qué dijo el presidente del Barcelona sobre el Real Madrid?

Joan Laporta, presidente del FC Barcelona, no evitó el tema en la antesala de la Supercopa y habló sin rodeos sobre el vínculo con el Real Madrid.

El presidente del Barcelona reconoció que la distancia entre ambos clubes ya no es solo deportiva y resumió el momento con una frase directa: “Las relaciones con el Real Madrid están mal, están rotas”.

El dirigente explicó que el desgaste viene de varios frentes y que la rivalidad cruzó una nueva línea: “Hay diferentes temas que nos han distanciado”, señaló.

Laporta también dejó abierta una mínima puerta al diálogo, aunque sin optimismo: “Todo es reconducible, pero depende de las partes”, dijo.

💥 Joan Laporta: "Las relaciones con el Real Madrid estan mal, están rotas."



🎥 @juliclaramunt pic.twitter.com/g5BuZ7p0BX — Jijantes FC (@JijantesFC) January 10, 2026

FC Barcelona vs Real Madrid: ¿Cuándo y a qué hora es la final de la Supercopa de España?

La final de la Supercopa ya tiene cita marcada en el calendario y volverá a enfrentar a los dos gigantes del futbol español: FC Barcelona y Real Madrid.

El encuentro se llevará a cabo en el King Abdullah Sports City, recinto que ha sido sede constante de la Supercopa en los últimos años.