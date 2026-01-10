FC Barcelona vs Real Madrid se miden de nueva en la Final de la Supercopa de España. Revisa el pronóstico y las posibles alineaciones de la edición 2026 que se jugará en ArabIA Saudita.

FC Barcelona vs Real Madrid: Pronóstico de la Final de Supercopa de España 2026

El gran momento que vive el FC Barcelona lo hace favorito para ganar la Final de la Supercopa de España 2026 a Real Madrid.

El pronóstico es que el FC Barcelona ganará la Supercopa de España 2026 con marcador de 2-1, el domingo 11 de enero.

Pronóstico Final Supercopa de España 2026:

FC Barcelona 2-1 Real Madrid

FC Barcelona vs Real Madrid: Posibles alineaciones de la Final de Supercopa de España 2026

Estas son las posibles alineaciones de la Final de la Supercopa de España 2026, FC Barcelona vs Real Madrid.

FC Barcelona

Portero: Joan Garcia

Defensas: Balde, Eric Garcia, Cubarsí y Koundé

Mediocampistas: De Jong, Pedri, Fermín

Delantero: Raphinha, Ferran Torres y Lamine Yamal

Real Madrid

Portero: Courtois

Defensas: Carreras, Rüdiger, Asencio y Valverde

Mediocampistas: Tchouameni, Camavinga y Bellingham

Delanteros: Vinicius, Gonzalo y Rodrygo

FC Barcelona vs Real Madrid: Hora y canal para ver la Final de Supercopa de España 2026

El domingo 11 de enero de 2026 se juega la Final de la Supercopa de España 2026, cuando FC Barcelona vs Real Madrid se encuentren en Arabia Saudita.

El partido FC Barcelona vs Real Madrid arranca a las 13 horas, tiempo del centro de México y será transmitido por SKY Sports.

Partido: FC Barcelona vs Real Madrid

Fase: Final de la Supercopa de España 2026

Fecha: Domingo 11 de enero de 2026

Horario: 13 horas, tiempo del centro de México

Sede: King Abdullah Sports City

Transmisión: SKY Sports

¿Cómo llegaron FC Barcelona y Real Madrid a la Final de la Supercopa de España 2026?

El FC Barcelona aplastó 5-0 al Athletic en la primera semifinal de la Supercopa de España 2026, para citarse en otra final con Real Madrid.

Real Madrid no tuvo un partido tan sencillo para clasificarse a la Final de la Supercopa de España 2026 vs FC Barcelona, pero logró avanzar sobre Atlético de Madrid.

¿Cuál es el equipo más ganador de la Supercopa de España?

El FC Barcelona busca poner más distancia respecto al Real Madrid, como el equipo más ganador de la Supercopa de España.

Esta es la lista de máximos ganadores de la Supercopa de España:

FC Barcelona | 15 títulos Real Madrid | 13 títulos Athletic | 3 títulos Deportivo | 3 títulos Atlético de Madrid | 2 títulos

Las finales más reciente de la Supercopa de España

FC Barcelona vs Real Madrid jugarán por cuarto año consecutivo la Final de la Supercopa de España.

Estos son los resultados de la 5 finales más recientes de la Supercopa de España: