FC Barcelona vs Real Madrid se miden de nueva en la Final de la Supercopa de España. Revisa el pronóstico y las posibles alineaciones de la edición 2026 que se jugará en ArabIA Saudita.
FC Barcelona vs Real Madrid: Pronóstico de la Final de Supercopa de España 2026
El gran momento que vive el FC Barcelona lo hace favorito para ganar la Final de la Supercopa de España 2026 a Real Madrid.
El pronóstico es que el FC Barcelona ganará la Supercopa de España 2026 con marcador de 2-1, el domingo 11 de enero.
Pronóstico Final Supercopa de España 2026:
- FC Barcelona 2-1 Real Madrid
FC Barcelona vs Real Madrid: Posibles alineaciones de la Final de Supercopa de España 2026
Estas son las posibles alineaciones de la Final de la Supercopa de España 2026, FC Barcelona vs Real Madrid.
FC Barcelona
- Portero: Joan Garcia
- Defensas: Balde, Eric Garcia, Cubarsí y Koundé
- Mediocampistas: De Jong, Pedri, Fermín
- Delantero: Raphinha, Ferran Torres y Lamine Yamal
Real Madrid
- Portero: Courtois
- Defensas: Carreras, Rüdiger, Asencio y Valverde
- Mediocampistas: Tchouameni, Camavinga y Bellingham
- Delanteros: Vinicius, Gonzalo y Rodrygo
FC Barcelona vs Real Madrid: Hora y canal para ver la Final de Supercopa de España 2026
El domingo 11 de enero de 2026 se juega la Final de la Supercopa de España 2026, cuando FC Barcelona vs Real Madrid se encuentren en Arabia Saudita.
El partido FC Barcelona vs Real Madrid arranca a las 13 horas, tiempo del centro de México y será transmitido por SKY Sports.
- Partido: FC Barcelona vs Real Madrid
- Fase: Final de la Supercopa de España 2026
- Fecha: Domingo 11 de enero de 2026
- Horario: 13 horas, tiempo del centro de México
- Sede: King Abdullah Sports City
- Transmisión: SKY Sports
¿Cómo llegaron FC Barcelona y Real Madrid a la Final de la Supercopa de España 2026?
El FC Barcelona aplastó 5-0 al Athletic en la primera semifinal de la Supercopa de España 2026, para citarse en otra final con Real Madrid.
Real Madrid no tuvo un partido tan sencillo para clasificarse a la Final de la Supercopa de España 2026 vs FC Barcelona, pero logró avanzar sobre Atlético de Madrid.
¿Cuál es el equipo más ganador de la Supercopa de España?
El FC Barcelona busca poner más distancia respecto al Real Madrid, como el equipo más ganador de la Supercopa de España.
Esta es la lista de máximos ganadores de la Supercopa de España:
- FC Barcelona | 15 títulos
- Real Madrid | 13 títulos
- Athletic | 3 títulos
- Deportivo | 3 títulos
- Atlético de Madrid | 2 títulos
Las finales más reciente de la Supercopa de España
FC Barcelona vs Real Madrid jugarán por cuarto año consecutivo la Final de la Supercopa de España.
Estos son los resultados de la 5 finales más recientes de la Supercopa de España:
- 2025: Real Madrid 2-5 FC Barcelona
- 2024: Real Madrid 4-1 FC Barcelona
- 2023: FC Barcelona 3-1 Real Madrid
- 2022: Real Madrid 2-0 Athletic
- 2021: Athletic 3-2 FC Barcelona