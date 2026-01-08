FC Barcelona vs Real Madrid se miden en la Final de la Supercopa de España 2026. Consulta a qué hora ver en SKY Sports el partido programado el domingo 11 de enero.

Partido: FC Barcelona vs Real Madrid

Fase: Final de la Supercopa de España 2026

Fecha: Domingo 11 de enero de 2026

Horario: 13 horas, tiempo del centro de México

Sede: King Abdullah Sports City

King Abdullah Sports City Transmisión: SKY Sports

FC Barcelona vs Real Madrid: Hora para ver la Final de Supercopa de España 2026

El domingo 11 de enero de 2026 se juega la Final de la Supercopa de España 2026, cuando FC Barcelona vs Real Madrid se encuentren en Arabia Saudita.

El partido FC Barcelona vs Real Madrid arranca a las 13 horas, tiempo del centro de México.

FC Barcelona vs Real Madrid: Canal para ver la Final de Supercopa de España 2026

La plataforma SKY Sports transmitirá el partido FC Barcelona vs Real Madrid en la Final de la Supercopa de España 2026.

¿Cómo llegó FC Barcelona a la Final de la Supercopa de España 2026 vs Real Madrid?

El FC Barcelona aplastó 5-0 al Athletic en la primera semifinal de la Supercopa de España 2026, para citarse en otra final con Real Madrid.

El FC Barcelona buscará repetirle la dosis al Real Madrid en la Final de la Supercopa de España 2026, luego de ganarle la pasada edición.

Así llegó el Real Madrid a la Final de la Supercopa de España 2026 vs FC Barcelona

Real Madrid no tuvo un partido tan sencillo para clasificarse a la Final de la Supercopa de España 2026 vs FC Barcelona, pero logró avanzar sobre Atlético de Madrid.

Ante el FC Barcelona, Real Madrid no solo se jugará el trofeo de la Supercopa de España 2026, sino la certeza de poder competir con su gran rival.

¿Cuál es el equipo más ganador de la Supercopa de España?

El FC Barcelona busca poner más distancia respecto al Real Madrid, como el equipo más ganador de la Supercopa de España.

Esta es la lista de máximos ganadores de la Supercopa de España:

FC Barcelona | 15 títulos Real Madrid | 13 títulos Athletic | 3 títulos Deportivo | 3 títulos Atlético de Madrid | 2 títulos

Las finales más reciente de la Supercopa de España

FC Barcelona vs Real Madrid jugarán por cuarto año consecutivo la Final de la Supercopa de España.

Estos son los resultados de la 5 finales más recientes de la Supercopa de España: