El Mundial 2026 está a la vuelta de la esquina y por ello las distintas televisoras de Norteamérica están armando el mejor elenco de talentos para ofrecer la mejor transmisión a los televidentes como es el caso de Telemundo.

Hay que recordar que el Mundial 2026 se llevará a cabo tanto en México como en Estados Unidos y Canadá, siendo el país de las barras y las estrellas el que tendrá más encuentros del certamen por ello Telemundo se está preparando con todo.

Y es que hace unos días uno de los comentaristas estelares de TNT Sports anunció su incorporación a la cadena estadounidense y lo hará de manera definitiva no solo para el Mundial de la FIFA.

Se mueven los fichajes en la TV: Estelar de TNT acaba de firmar con Telemundo

Los movimientos entre las diferentes televisoras deportivas no dejan de causar revuelo ahora fue el turno de Omar Zerón, uno de los conductores y comentaristas estelares de TNT Sports que se fue a Estados Unidos.

Omar Zerón dio a conocer desde el pasado lunes 8 de diciembre su salida de TNT Sports y casi de manera inmediata anunció su incorporación al equipo de Telemundo y NBC en los Estados Unidos, marcando así un nuevo capítulo en su carrera.

“Con mucha alegría les comparto que oficialmente me uno al gran equipo de NBC/Telemundo y Telemundo Deportes. Estoy listo para un nuevo capítulo en mi carrera profesional ahora fuera de mi querido México, en un nuevo mercado que afrontar, encomiendas y compromisos por cumplir”, compartió en sus redes sociales.

¿Quién es Omar Zerón ex comentarista de TNT que ahora está en Telemundo?

Omar Zerón deja TNT Sports para integrarse a Telemundo, un periodista deportivo que cuenta con una extensa trayectoria en la televisión mexicana, recordado especialmente por su paso por TV Azteca, donde fungió como reportero, narrador y conductor.

Durante su etapa en la televisora del Ajusco, cubrió tres Copas del Mundo, finales de Liga MX y torneos continentales como la Copa América y la Copa Oro, tras su salida de TV Aztetca pasó a formar parte del equipo de Canal 6.

En Multimedios continuó desarrollando su perfil como comunicador deportivo hasta que en 2021 se unió a las transmisiones de TNT Sports y ahora en 2025 salió de la cadena para tomar un nuevo reto fuera de México.