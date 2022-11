Omar Zerón habló respecto a la polémica que protagonizó en un programa en vivo con Marion Reimers.

El periodista de TNT Sports no se había pronunciado al respecto, pero ya dejó un mensaje a través de su cuenta de Twitter donde dio por cerrado el tema.

Omar Zerón mencionó que su intención es hablar de futbol con respeto a sus compañeros y prefirió no entrar en detalles.

“Las mesas de análisis deportivo siempre han sido acaloradas, mi postura será simplemente hablar de fútbol de la mano del respeto, trabajo en equipo y compañerismo”, escribió.

Incluso, cambió de tema e hizo el anuncio de que cubrirá el Mundial de Qatar 2022.

“Por ahora, cambio de chip, seguimos trabajando, los mantendré informados en la cobertura de mi 4to mundial… Emocionado y con el compromiso de siempre, Qatar 2022 allá vamos!”, se lee.

Polémica entre Omar Zerón y Marion Reimers ¿Por qué se originó?

La polémica entre Omar Zerón y Marion Reimers tuvo lugar porque en la mesa de debate de TNT Sports.

Y es que, estaban hablando del buen momento de Haaland entonces Reimers: dijo “Que ya le den el Puskas”.

Pero Omar Zerón no estuvo de acuerdo con su comentario y dijo: “No queramos hacer polémica barata de lo que sea”.

Después de eso, Marion explotó y le dijo que era una falta de respeto: “¡Perdóname! ¿Qué me estás diciendo? No me faltes al respeto. Y tú no te metas (refiriéndose a Ricardo Murguía, quien también se encontraba en la mesa).

Incluso, le dijo a Zerón que si no estaba confirme, no fuera al programa: “No me faltes al respeto y si no te gusta, no vengas”, exclamó.

La discusión se hizo más acalorada, pues Reimers lo llamo “becado” y más tarde fue blanco de críticas en redes sociales.

“Querías beca desde el inicio del programa, por qué mejor no te vas. No me faltes al respeto, le estás faltando al respeto a la producción y a todo el mundo, pero bueno, Zerón, lo que tú digas es ley”.

