A falta de unos días para que inicie la Serie A, una buena noticia llegó para Santiago Giménez con AC Milan. Y es que parece que la confianza del conjunto italiano en el delantero mexicano es total e incluso, tendrían prácticamente cerrada la venta de un elemento que es competencia interna del Bebote en la escuadra rossonera.

Según lo informado por el periodista Fabrizio Romano, AC Milan tendría prácticamente un acuerdo cerrado con Leeds United para el traspaso de Noah Okafor, delantero que dejaría a la escuadra italiana y con ello, Santiago Giménez se mantendría como una de las opciones en ataque con menos competencia interna.

El movimiento resultó un tanto sorpresivo toda vez que Okafor había tenido una buena pretemporada con cuatro goles en tres partidos y Massimiliano Allegri podría haber considerado su permanencia en AC Milan tras no tenerlo inicialmente en sus planes, pero todo apunta a que no será así.

AC Milan ya había rechazado una oferta por Noah Okafor

Es importante mencionar que, este mismo mercado, AC Milan ya había rechazado una oferta por Noah Okafor. Bolonia puso sobre la mesa 20 millones de euros por los servicios del centro delantero suizo, pero desde la dirigencia de Il Diavolo le dijeron que no.

Dicho esto, todo apuntaba a que la única forma en que AC Milan dejaría ir a Noah Okafor sería por una oferta igual o mayor a los 30 millones de euros y aunque es muy posible que lo vendan a Leeds United, la realidad es que, de momento, no hay cifras extraoficiales sobre el valor de la transferencia.

Vale resaltar que, una de las razones por las que AC Milan quiere vender a Okafor, tiene que ver directamente con su baja productividad; siete goles y una asistencia en un año y medio hicieron que lo prestaran a Napoli, donde solamente vio acción en 36 minutos, por lo que no hicieron válida su opción de compra.

🚨🟡🔵 EXCL: Leeds United are closing in on Noah Okafor deal, agreement almost done with AC Milan.



Final details to sort in next 12/24h with here we go to follow if all goes to plan. #LUFC 🇨🇭 pic.twitter.com/kjaNw6kaj0 — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 18, 2025

¿Cuándo debuta AC Milan en la Serie A?

El debut de AC Milan en la Serie A está programado para el próximo sábado 23 de agosto en punto de las 12:45 hrs (tiempo del centro de México) en contra de Cremonese en la cancha del estadio de San Siro.

De momento se desconoce si Santiago Giménez jugará como titular en el primer partido de Serie A en AC Milan del director técnico Massimiliano Allegri, así que en los últimos días de entrenamiento buscará llenarle el ojo al estratega.

Vale resaltar que en el juego por la Copa Italia entre AC Milan y Bari, Santiago Giménez no fue titular, pero al entrar de cambio se hizo presente con una asistencia para Christian Pulisic, cosa que no pasó desapercibida para la crítica en Italia.

“Se mueve mucho y bien, una asistencia magnífica para el gol de Pulisic. Lo pagó caro en los minutos finales debido a su baja forma física”, publicó Calciomercato.