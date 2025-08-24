El AC Milan tuvo un inicio difícil en la Serie A tras perder 2-1 contra el Cremonese en el inicio de la temporada 2025-2026, por el DT de los rossoneros no dudó en mandar tremendo dardo a Santiago Giménez.

El AC Milan de Santiago Giménez no aprovechó para abrir el marcador, mismo que sí hizo el Cremonese, pues al minuto 28 Alessio Zerbin mandó un centro al costado izquierdo y Federico Baschirotto apareció con la cabeza para poner el 0-1.

Justo antes de terminar el primer tiempo, el AC Milan logró poner el empate tras un centro de Estupiñán que aprovechó Strahinja Pavlović, pues con un cabezazo logró igualar el marcador para regresarle las esperanzas al equipo de Santiago Giménez.

Para la segunda mitad del juego, todo se complicó para los rossoneros debido a que no pudieron imponerse a los visitantes y la clara muestra fue al minuto 61 cuando Federico Bonazzoli anotó un golazo de tijera para darle sorpresivo triunfo al Cremonese.

DT del Milan manda tremendo dardo a Santiago Giménez

Luego de que terminara el partido donde el Milan terminó derrotado en el inicio de la temporada de la Serie A, el DT Massimiliano Allegri hizo un análisis en donde le mandó un tremendo dardo a Santiago Giménez.

“(Santiago Giménez) está un poco retrasado físicamente, trabajó duro. Lo hizo lo mejor que pudo y al final metió un gran cabezazo que le salió bien. Pero no es cuestión de Santiago, sino de todos nosotros”, dijo el DT del Milan.

Asimismo, añadió que la responsabilidad para sacar los resultados adelante es de todos, por lo que tendrán que preparar de mejor manera los partidos para obtener en cada partido los tres puntos.

“Debemos ser responsables cuando jugamos y nos preparamos para los partidos; no podemos encajar goles así bajo ningún concepto”, añadió el estratega del conjunto italiano.

¿Cuál es el próximo partido de Santiago Giménez y el AC Milan?

Luego de la derrota, el AC Milan de Santiago Giménez deberá cambiar el chip para la próxima jornada de la Serie A.

Los rossoneros visitarán al Lecce el próximo viernes 29 de agosto en punto de las 12:45 horas, tiempo del centro de México.