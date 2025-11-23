La Final de la Kings League de futbol estuvo a nada de convertirse en un ring de boxeo, cuando el Escorpión Dorado casi llega a los golpes con Marc Crosas.

El equipo Peluche Caligari, del cual es presidente el Escorpión Dorado, perdió la Final de la Kings League en los últimos minutos, lo cual provocó que Alex Montiel, quien personifica al enmascarado, se fuera encima de Marc Crosas.

El Escorpión Dorado, quien hace poco peló en un combate organizado con Franco Escamilla, se quedó a nada de llegar a los golpes con Marc Crosas, aunque todo quedó en empujones y reclamos en la Final de la Kings League.

El Peluche Caligari, cuyo presidente es el Escorpión Dorado, perdió la Final de la Kings League, derrota que no soportó y lanzó encima del presidente de la citada liga, Marc Crosas.

🚨 Alex Montiel :

Porque el bodoque quiso golpear a Marc Crosas.

💀

Afortunadamente, lo detuvo Layún o se iba golpear así mismo.

👏🏻

¿Quién le tiene miedo?

🤡#TioTendencias #KingsLeague pic.twitter.com/JMKbHhpADW — Porque es tendencia en México (@XQestendenciaMX) November 22, 2025

¿Por qué casi llega a los golpes Escorpión Dorado con Marc Crosas?

Alex Montiel, persona que da vida al Escorpión Dorado, acusó a Marc Crosas por burlarse de su entrenador, tras la derrota del Peluche Caligari en la Final de la Kings League.

En videos difundidos en las redes sociales se ve al Escorpión Dorado buscando a Marc Crosas, quien junto al presidente de Peluche Caligari fue separado por los presentes, entre ellos, Miguel Layún.

“Es entendible que haya reclamos en cuanto al arbitraje siempre. A mi me sabe muy mal que el Peluche haya pedido en la forma que lo hace. Lo tuvo de la mano”, comentó Marc Crosas, sin dar mucho detalle de la casi pelea con Escorpión Dorado.

¿Cómo quedó la Final de la Kings League?

La realidad es que fue una dolorosa derrota para el Peluche Caligari del Escorpión Dorado, que jugó la Final de la Kings League contra Furia FC de Brasil.

El equipo del Escorpión Dorado iban ganando 3 a 1, pero hubo remontada brasileña.

A partir del minuto 37, comenzó la reacción de Furia FC, misma que completó al 42 para que los brasileños se llevaran la Kings League en el Estadio Harp Helú.