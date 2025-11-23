David Benavídez sigue invicto en el boxeo profesional, y tras vencer a Anthony Yarde, lanza reto a campeón mexicano; ¿será el Canelo Álvarez?

El campeón semipesado del Consejo Mundial de Boxeo, David Benavidez, venció por nocaut a Anthony Yarde, el sábado 22 de noviembre de 2025, con lo que extendió su racha invicta a 31 peleas.

David Benavidez lanza reto a campeón mexicano de boxeo

David Benavidez, quien fijó su marca en 31 victorias, sin derrotas y con 24 nocauts, reiteró sus planes de subir a peso crucero y buscar a un campeón mexicano de boxeo que podría ser Canelo Álvarez.

El Canelo Álvarez siempre ha estado en la mira de David Benavidez, pero su siguiente reto sería otro campeón mexicano de boxeo, Gilberto “Zurdo” Ramírez.

La cita, aún por confirmarse, sería en el primer fin de semana de mayo de 2026, a propósito de la conmemoración de la Batalla de Puebla.

“Siempre hay espacio para mejorar”, comentó David Benavidez. “Dijeron que no podía detener a este tipo (Anthony Yarde) y que no tenía poder en 175 libras, lo hice ver mejor que Beterbiev y Kovalev”.

¿Cómo ganó David Benavidez la pelea a Anthony Yarde?

David Benavidez, el boxeador estadounidense de 27 años, quien ascendió de división el año pasado, acabó poco a poco a Anthony Yarde, gracias a combinaciones rápidas, dejando al boxeador británico con la nariz ensangrentada en el sexto asalto.

La pelea fue detenida por el réferi a los 1:59 minutos del séptimo episodio, y la derrota marcó el tercer intento fallido del boxeador británico de 34 años por conquistar un título mundial.

This angle shows just how fast David Benavidez is 😳⚡️#RINGIV | @RingMagazine 🤳 pic.twitter.com/T7XoVLETGT — DAZN Boxing (@DAZNBoxing) November 23, 2025

¿David Benavidez ya se olvidó de pelear con el Canelo Álvarez?

David Benavidez persiguió por mucho tiempo al Canelo Álvarez, una de las pelea que todos los aficionados del boxeo quieren ver, sin embargo, luce complicado que esta batalla ocurra.

El Canelo Álvarez se negó muchas veces a pactar la pelea contra David Benavidez, por lo que el “Bandera Roja” ya se habría olvidado de ese reto.

“Tenía tres años siendo el retador (legítimo). Era la pelea que creí iba a pasar. Canelo nunca me dijo nada, nunca trató de hacer esta pelea, por eso yo tomé la decisión de moverme”, comentó David Benavidez hace unos meses.