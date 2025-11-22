40 años de edad, grandes reconocimientos y un carrera que lo consolida como uno de los mejores bases de la historia de la NBA. Hoy es un día triste para el deporte ráfaga, pues una leyenda anunció su retiro al finalizar la temporada.

No, no se trata de LeBron James, quien sigue encendido en las duelas de la NBA, sino de uno de los grandes bases en la historia de la franquicia.

Sí, hablamos de Chris Paul, base de Los Angeles Clippers, quien le dirá adiós a las duelas al finalizar la temporada 2025-26.

Aunque desde el arranque de la temporada se decía que esta noticia podía llegar, hoy estalló en un emotivo video de despedida.

Chris Paul anunció su retiro de la NBA al término de la temporada 2025-26

A través de sus redes sociales, Chris Paul anunció su retiro de la NBA al término de la temporada 2025-26. El base de Los Angeles Clippers aseguró que esta sería su última campaña con un mensaje de agradecimiento y un emotivo video en el que se proyecta su impresionante carrera.

“¡Qué gran experiencia!... Aún me queda mucho... ¡Agradecido por esta última!”, escribió Chris Paul, para acompañar un video en el que se muestran sus mejores momentos en la NBA.

El video de Chris Paul pronto se viralizó en redes sociales y causó eco en distintas plataformas deportivas.

Back in NC!!! What a ride…Still so much left…GRATEFUL for this last one!! 🤞🏾 pic.twitter.com/1ZaJSqsWRD — Chris Paul (@CP3) November 22, 2025

¿Quién es Chris Paul, leyenda de la NBA que se retirará a los 40 años de edad?

Toda era llega a su fin y Chris Paul le ha puesto fecha a su retiro de la NBA. El legendario base de los Angeles Clippers se retirará al finalizar la temporada 2025-26.

Chris Paul fue reconocido en 12 ocasiones como All-Star y 11 veces ha sido miembro de equipos All-NBA, nueve fue el defensa del año y ganó el premio Novato del año en 2006.

Paul también se presume como el segundo jugador con más asistencias en la historia de la NBA.

“Point God” como el conocido, se presume, junto a LeBron James, como los únicos jugadores en alcanzar los 20 mil puntos y las 10 mil asistencias.

La carrera de Paul comenzó en Nuevo Orleans cuando fue drafteado en 2005; en 2011 llegó a los Angeles Clippers donde protagonizó una de las rachas más importantes de la institución; también pasó por los Rockets, Warriors, Oklahoma City y San Antonio Spurs.

La carrera de Chris Paul estuvo rodeada de éxitos, el gran pero es que nunca alcanzó el título de la NBA.