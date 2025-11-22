Raúl Jiménez y el Fulham recibieron al Sunderland en la Jornada 12 de la Premier League, partido en el que el delantero mexicano volvió a brillar; te decimos cómo le fue al examericanista.

El delantero mexicano Raúl Jiménez, reapareción con el Fulham después de la Fecha FIFA disputada con México, y demostró su gran momento volviendo a brillar con su equipo.

¿Cómo le fue a Raúl Jiménez con Fulham en la Jornada 12 de la Premier League?

Raúl Jiménez volvió a brillar con el Fulham en la Premier League, al darla victoria con un gol en el segundo tiempo del partido ante el Sunderland.

Se jugaba el minuto 84 cuando Raúl Jiménez aprovechó un centro al área, donde estiró la pierna para enviar el balón al fondo de las redes.

Aunque no fue un partido sencillo para Raúl Jiménez, el mexicano esperó paciente su oportunidad para volver a anotar con el Fulham en la Premier League.

Raúl Jiménez rompió sequía de goles en la Premier League

Raúl Jiménez no ha tenido su mejor temporada goleadora en la Premier League, pues el tanto contra el Sunderland fue apenas el segundo que marca en el torneo actual.

Antes, Raúl Jiménez anotó gol en la Jornada 6 de la Premier League contra el Aston Villa, aunque en ese partido perdió su equipo cor marcador de 1-3.

Sin embargo, Raúl Jiménez no ha dejado de ser un futbolista importante para el Fulham, pues suma 543 minutos en la actual Premier League, con dos goles y una asistencia.

BIG three points! 👊 pic.twitter.com/2ti5QQlJrm — Fulham Football Club (@FulhamFC) November 22, 2025

¿Cómo van Raúl Jiménez y el Fulham en la Premier League?

El partido ante el Sunderland era vital para el Fulham de Raúl Jiménez, que empezaba a rozarse con los peores equipos de la Premier League.

Así, el gol de Raúl Jiménez en la Jornada 12 de la Premier League, llevó al Fulham a los 14 puntos en el lugar 14 de la competencia.

Eso sí, nada está seguro por ahora para el Fulham, ya que de no lograr buenos resultados en las siguientes jornadas de la Premier League, empezaría a peligrar sue permanencia en la Premier League.

En la Jornada 13 de la Premier League, el Fulham enfrentará de visita al Tottenham.