Cada vez falta menos para la batalla de los sexos edición siglo XXI donde Aryna Sabalenka, la tenista número 1 del mundo se enfrentará al tenista australiano Nick Kyrgios, en un duelo de exhibición en Dubai.

Hay que recordar que hace más de 50 años, específicamente en 1973, se llevó a cabo la primera batalla de los sexos entre Billie Jean King y Bobby Riggs, un evento que acaparó la atención de los seguidores del tenis.

Este 2025, antes de que se acabe el año, volveremos a disfrutar de un juego de tenis mixto a realizarse en Dubai y para el cual recientemente se revelaron las reglas, aquí te contamos cuáles serán los lineamientos.

Batalla de los Sexos: Revelan las reglas para el histórico partido entre Aryna Sabalenka y Nick Kyrgios

Aryna Sabalenka y Nick Kyrgios se enfrentarán a finales de año en la batalla de los sexos, una versión moderna de lo que fue el duelo de Billie Jean King ante su compatriota Bobby Riggs en 1973, que marcó un antes y un después para las mujeres en el deporte.

En esta nueva edición habrá ciertas reglas que permitan equilibrar la situación en la cancha, la primera de ellas es que jugarán en pistas de diferentes tamaños: la de Sabalenka será un 9% más pequeña de lo habitual tanto en longitud como en anchura.

Ambos tenistas dispondrán de un solo saque para reducir la ventaja de Kyrgios, la puntuación será la misma que las reglas tradicionales del tenis, el partido será al mejor de tres sets y se disputará un tie-break con 1-1.

Batalla de los Sexos: ¿Cuándo, dónde y a qué hora se disputará el Aryna Sabalenka y Nick Kyrgios?

El encuentro entre Aryna Sabalenka y Nick Kyrgios se disputará el próximo domingo 28 de diciembre en Dubai, así se dio a conocer el pasado 4 de noviembre cuando se revelaron las fechas y sedes oficiales.

El enfrentamiento se realizará en la Coca-Cola Arena de Dubái, en un choque que ha dividido opiniones ya que hay quienes consideran que Sabalenka ya tiene su lugar asegurado como la mejor representantes del tenis femenino.

Además de que su rival ha causado controversia por polémicas declaraciones que ha soltado en el pasado en contra de la igualdad salarial e incluso cuenta con una denuncia por violencia doméstica, pero también hay quienes están a favor de este tipo de enfrentamientos que levanten el espectáculo del deporte.