El luchador mexicano, Dominik Mysterio, entró en la polémica luego de que fuera cuestionado si le gustaba venir a la Ciudad de México, sin embargo, declaró que es algo que desprecia.

Dominik Mysterio perdió su campeonato Intercontinental en el último Raw de John Cena en el TD Garden de Boston ante el peleador estadounidense, algo que no resultó nada satisfactorio para el hijo de Rey Mysterio.

Para su fortuna, “Dirty” Dom todavía posee el Megacampeonato de Triple A, mismo que defenderá en la Ciudad de México próximamente y que pese a ser campeón de una empresa mexicana, prefiere no visitar la CDMX.

“Me caga venir a la CDMX”: Dominik Mysterio y su polémica declaración sobre la afición mexicana

Durante una entrevista exclusiva con el Diario Récord, Dominik Mysterio fue cuestionado sobre su participación en el evento de Triple A y se le preguntó si le gustaba visitar la Ciudad de México, a lo que el luchador despreció por completo.

“No, me caga, siempre los vuelos están demorados. Siempre la afición mexicana llega y piensa que me pueden decir: oye Dominik fírmame esto. Luego a los cinco minutos veo en eBay vendiéndolo y aparte la última vez que fui me aventaron una moneda. Entonces también le dije a la afición mexicana, no necesito que me avienten pesos, si me van a aventar algo que me avienten o viejas o billetes”, dijo Dominik Mysterio.

¿Desprecia a la CDMX?@DomMysterio35 platicó con RÉCORD previo a su visita a la Ciudad de México y no se guardó nada



"Me cag... ir a la CDMX"@IvanAxel / @dtorrijoss pic.twitter.com/p9yt4Csa7i — DIARIO RÉCORD (@record_mexico) November 20, 2025

Por otro lado, indicó que su derrota contra John Cena que lo dejó sin el campeonato Intercontinental de WWE fue un accidente y es algo que no volverá a pasar, incluso comparó la situación con lo que pasa entre Chivas y América.

“Claro. Fue como las Chivas ganándole al América, un accidente. Eso no pasa. Yo quiero mi revancha, en donde sea, cualquier día, puede ser mañana. Vuelvo a ir a Boston si todavía está ahí el ruco (John Cena) pero yo quiero mi Campeonato de regreso”, dijo el Megacampeón de Triple A.

¿La afición mexicana odia a Dominik Mysterio?

Dominik Mysterio se ha ganado el amor y el odio de la afición mexicana al mismo tiempo, pues desde que se cambió a rudo ha generado opiniones divididas.

Además, su habilidad dentro del ring le ha brindado la oportunidad de ser campeón tanto en WWE como en Triple A.