Irapuato y Morelia se enfrentaron en un gran duelo en el partido de vuelta de las semifinales del torneo Apertura 2025 de la Liga de Expansión MX, y la “Trinca fresera” avanzó a la final gracias a gol de último minuto.

Tras ganar de manera vibrante su pase a la final de la Liga de Expansión MX, Irapuato conocerá a su rival el domingo 23 de noviembre, cuando se surja al ganador de la semifinal: Jaiba Brava vs Tepatitlán.

Irapuato marca gol de último minuto y avanza a la final de Liga Expansión MX

Irapuato parecía eliminado en el partido de vuelta de la semifinal de la Liga de Expansión MX, pero un penalti marcado a su favor, le dio la oportunidad de empatar el marcador global y avanzar a la final por su mejor diferencia de goles sobre Morelia.

Benjamín Sánchez marcó el gol de último minuto que le dio la clasificación a Irapuato a la final de la Liga de Expansión MX, en el Estadio Sergio León Chávez.

Sin mayor motivación, más allá de sumar un trofeo a su vitrina, el Irapuato luchará por el título del Apertura 2025, ante la Jaiba Brava o Tepatitlán.

¿Cómo fue el partido de vuelta de la semifinal de Liga de Expansión MX?

El Irapuato llegó al partido de vuelta de la semifinal de la Liga de Expansión MX con la posibilidad de avanzar a la final con el empate o la victoria, y encaró el reto ante Morelia con seis partidos seguidos sin perder.

Morelia tenía la obligación de ganar para llegar a la final y se quedó muy cerca de conseguirlo, aunque al final sumó un nuevo fracaso.

El partido arrancó con gran intensidad y los dos equipos generando oportunidades de gol. Sin embargo, fue Morelia el que abrió el marcador al minuto 25, cuando Brian Figueroa remató de cabeza.

Polémica y ausencia del VAR clasifican al Irapuato a la final de la Liga de Expansión MX

Morelia se llevó la ventaja al vestidor tras el primer tiempo, y la soportó gran parte del segundo tiempo, ante un Irapuato que se lanzó en buscar del gol del empate que lo clasificara a la final de la Liga de Expansión MX.

Una falta marcada en el área de manera polémica, y sin VAR que ayudara al árbitro, le dio al Irapuato la oportunidad de marcar el empate para ir a la final de la Liga de Expansión.