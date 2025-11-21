La fecha FIFA de noviembre llegó a su fin y este fin de semana se retomará la actividad a nivel de clubes pero de forma sorpresiva el Chelsea sufrirá la baja de una de sus figuras que se lesionó en su propia casa.

Se trata de Cole Palmer, una de las estrellas del Chelsea que brilló en la final del Mundial de Clubes 2025 donde vencieron al PSG pero que en la presente temporada se ha ausentado por problemas inguinales.

En lo que va de la campaña en el futbol europeo, Palmer apenas ha podido disputar cuatro partidos; tres en la Premier League y uno en la Champions League y ahora su regreso a las canchas será postergado por un incidente doméstico.

Crack del Chelsea se fracturó en su casa y se perderá duelos ante FC Barcelona y Arsenal

Cole Palmer causará baja del Chelsea de 2 semanas perdiéndose partidos importantes con los londinenses como el duelo ante el FC Barcelona por la jornada 5 de la Champions League y ante el Arsenal por la jornada 13 de la Premier League.

La razón por la que Cole Palmer no estará disponible para jugar con el Chelsea es por que sufrió una fractura en el pie tras golpearse en su casa, así lo dio a conocer Enzo Maresca, entrenador del equipo.

“Probablemente no estará disponible para mañana, ni para el partido contra el Barcelona ni para el del Arsenal. Desafortunadamente, tuvo un accidente en casa donde se golpeó un dedo del pie, pero no es nada importante, pero lo único que sabemos es que no estará disponible ni esta semana ni la siguiente.

🚨❌ Enzo Maresca: “Cole Palmer has a fractured toe after an accident at home. He is probably not available for Burnley… Barcelona or Arsenal, for sure”.



“His toe it’s fractured… Cole was almost back from the groin injury but now he has this small issue”. pic.twitter.com/kmDURt4OX4 — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) November 21, 2025

La última vez que lo vi fue ayer por la mañana y estaba sin calcetines, sin chanclas. Estaba cojeando, no mucho, caminaba bien. El problema es que es el dedo pequeño, por lo que el contacto con el calzado probablemente puede ser un poco doloroso” reveló el estratega.

Cole Palmer lleva dos meses sin poder jugar con el Chelsea

Este viernes 21 de noviembre se dio a conocer que Cole Palmer causará baja del Chelsea por al menos dos semanas tras sufrir un incidente en casa, situación que prolonga aún más su regreso a las canchas.

Este nuevo revés para Palmer se produce en un momento en el que el futbolista acababa de superar la lesión en la ingle que lo mantuvo inactivo desde septiembre, y ahora estará fuera más de dos meses.