Si eres un verdadero fan del futbol seguramente te acordarás de Larissa Riquelme, la modelo paraguaya que se hizo mundialmente famosa en la Copa del Mundo de 2010.

Larissa Riquelme fue apodada como la “Novia del Mundial” en Sudáfrica 2010, se hizo famosa por apoyar a su selección en aquella edición y recientemente estrenó un nuevo trabajo por lo que estará para el Mundial 2026.

La Selección de Paraguay regresará a una justa mundialista luego de 16 años y con ello también estará de regreso Larissa que tiene nuevo trabajo con el que estará de nuevo en el ojo público.

¿Se acuerdan de Larissa Riquelme? Tiene nuevo trabajo y apunta a estar en el Mundial 2026

Larissa Riquelme, la modelo paraguaya que se robó los reflectores en el Mundial de Sudáfrica 2010, se estrenó como comentarista de tv y apunta a estar en el Mundial 2026.

Larissa hizo su debut en la televisión en el partido entre Paraguay y Perú que se disputó en Lima como parte de las Eliminatorias Mundialistas de Conmebol rumbo a la edición de 2026.

“Ayer viví uno de esos momentos que quedan guardados en el alma. Al salir de la cancha me encontré con tanta gente esperándome entre abrazos, sonrisas y hasta lágrimas. Ese cariño sincero es el mayor regalo que me llevo de Lima y del Perú. Gracias por hacerme sentir tan querida, tan en casa" fue el mensaje que posteó la modelo en su cuenta de Instagram.

¿Quién es Larissa Riquelme, la comentarista y modelo paraguaya que podría estar en el Mundial 2026?

Larissa Riquelme, es una modelo paraguaya de 40 años, se hizo mundialmente famosa hace 16 años por alentar a su Selección en la Copa del Mundo 2010, lo que llevó a ser apodada como la “Novia del Mundial”.

Larissa dio sus primeros pasos en el modelaje en el año de 2005, donde participó en varios certámenes de belleza en su país y cinco años después saltó a la fama tras una fotografía suya en el partido de Paraguay vs Italia en el Mundial de Sudáfrica.

A lo largo de estos 16 años, la modelo ha participado en reality shows, conductora de programas de tv hasta que en este 2025 hizo su debut como comentarista deportiva con el que podría reaparecer en la escena pública en el Mundial 2026.